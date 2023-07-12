أعلن المتحدث الرسمي باسم وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عصام الرويح انهاء اختبارات المتقدمين للعمل لدى الوكالة وذلك باجراء اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة «مصحح لغوي، مساعد محرر تخصص فرنسي) باللغتين العربية والفرنسية.



وثمن الرويح الجهود الحثيثة التي بذلها فريق عمل مراقبة الاختبارات خلال الفترة من 4 الى 11 الجاري للحفاظ على سير مرحلة الاختبارات، معربا في الوقت ذاته عن تقديره لجامعة الكويت وتعاونها لاجراء الاختبارات في مدينة صباح السالم الجامعي «الشدادية».



وقال ان الاختبارات جرت لشغل الوظائف الشاغرة بمدينة صباح السالم الجامعية «الشدادية» باستثناء اختبار اليوم الذي جرى في مقر «كونا»الرئيسي بمنطقة الشويخ.



وأوضح أن عدد الطلبات المقدمة للعمل في «كونا» بلغ 3100 طلب منها 1600 طلب مستوف للشروط المطلوبة، مشيرا إلى أن 955 متقدما من أصل 1600 حضروا الاختبارات.



وقال الرويح إن بعض الادارات المعنية في الوكالة بدأت فعليا بتصحيح الاختبارات ومن ثم سيبعث فريق عمل الاختبارات رسائل لجميع الذين اجتازوا الاختبارات لتحديد المقابلات الشخصية.



وكانت «كونا» أعلنت أخيرا الحاجة لشغل الوظائف لديها وفق شروط خاصة لكل وظيفة وبالتوافق مع الهيكل التنظيمي لديها.



وشملت التخصصات المطلوبة اضافة الى اختبار اليوم وظيفة «كاتب حسابات، مدقق حسابات، مدقق مساعد مالي، مدقق مساعد اداري» و«محاسب مبتدئ» ووظيفة «مساعد محرر، محرر، محرر أول» في تخصصات «عربي - انجليزي - اعلام - علوم سياسية - اقتصاد».



كما شملت وظيفة «مهندس صيانة مبتدئ، مهندس صيانة، مهندس كمبيوتر، مساعد مهندس كمبيوتر، مساعد مهندس الكترونيات، محلل نظم، مبرمج» و«مخرج إذاعي وتلفزيوني، مصور فوتوغرافي وفيديو، مساعد مصور فوتوغرافي وفيديو، مصمم جرافيك، مصنف وثائق ومعلومات».



ومن التخصصات التي طلبتها «كونا» ايضا وظائف «باحث قانوني» و«منسق تدريب اعلامي، باحث علاقات دولية، تسويق، منسق اداري، ملاحظ خدمات عامة، مسجل مراسلات، سكرتير».