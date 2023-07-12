أعلنت الأمم المتحدة أن عملية سحب حمولة ناقلة النفط «صافر» المهجورة قبالة سواحل اليمن ستبدأ «خلال أيام».



و«صافر» التي صنعت قبل 47 عاما وتستخدم كمنصة تخزين عائمة، محملة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى الى تآكل هيكلها وتردي حالتها.



وستضخ شركة سميت سالفدج النفط من صافر إلى السفينة «نوتيكا» التي اشترتها الأمم المتحدة خصيصا لهذه العملية، قبل أن تقوم بقطر الناقلة الفارغة، في عملية تقدر كلفتها بـ148 مليون دولار.



وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي في اجتماع لمجلس الأمن «لقد أكدت شركة سميت سالفدج لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه يمكن المباشرة بنقل النفط مع مستوى خطر ضمن النطاق المقبول».



وأضاف أن سفينة صافر «مثبتة تماما لأجل نقل النفط من سفينة لأخرى» مؤكدا أن «خطرا متبقيا» لايزال قائما وأنه تم وضع خطة «في حال وقوع حادث».



وبحسب غريسلي، أعطى الحوثيون في صنعاء الضوء الأخضر لبدء عملية النقل، مشيرا أن الناقلة نوتيكا «تتحضر للابحار» من جيبوتي.



وتابع «سترسو السفينة إلى جانب صافر وستبدأ بأخذ النفط في غضون ايام».



وأشار إلى أن انجاز عملية النقل سيستغرق نحو أسبوعين، وبعدها «سيستطيع العالم بأكمله أن يتنفس الصعداء».



وبحسب الأمم المتحدة تحمل الناقلة صافر أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من ناقلة إكسون فالديز.



وفي حال حصل تسرب من «صافر» فإن البقعة النفطية يمكن أن تطال سواحل دول في الجوار وستبلغ كلفة تنظيف المياه نحو 20 مليون دولار بحسب تقديرات الأمم المتحدة التي تحذر كذلك من عواقب كارثية بيئيا واقتصاديا وإنسانيا.



ويعتمد 1.7 مليون شخص في اليمن على الصيد البحري الذي يمكن أن يصاب بنكسة كبرى من جراء أي تسرب نفطي قد يؤدي كذلك إلى إغلاق موانئ عدة تستخدم لإيصال المواد الغذائية.