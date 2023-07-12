أعلن مدير إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن الكريـــم لمحافظتي الفروانيــــة والجهــــراء د.بندر النصافي عن بدء فعاليــــات النادي الصيــــفي «مواهـــب» في المراكز التابعــــة لإدارة الدراســــات الإسلاميـــة وعلـــوم القــــرآن الكريم لمحافظتي الفروانية والجهراء والتي تضمنت مراكز دور القرآن الكريم والسراج المنير وأيضا مراكز شؤون القرآن الكريم.



وقال النصافي إن نشاط هذا العام يشمل الأنشطة الداخلية والفعاليات الخارجية المتنوعة، وكذلك المسابقات القرآنية والرحلات الترفيهية، موضحا أن اختيار المراكز جاء وفقا للتوزيع الجغرافي لمحافظتي الفروانية والجهراء.



وذكر أن النشاط جاء تنفيذا للخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف، والتي يأتي على رأسها زيادة الإقبال على مراكـــز دور القرآن الكريم ومراكز شؤون القرآن الكريـــم والسراج المنيـــر.