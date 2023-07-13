قدم نائب رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية رئيس الاتحاد اللبناني للقوس والنشاب جاك تامر التهنئة للشيخ د.طلال الفهد بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي لدورته الجديدة 2023-2027.



وقال تامر في رسالة إلى الفهد: تلقيت بفرح كبير نبأ انتخابكم منذ أيام رئيسا جديدا للمجلس الأولمبي الآسيوي لولاية تمتد أربع سنوات، وكلي ثقة بأنها ستكون ولاية زاهرة ومزدهرة وناجحة بكل المقاييس امتدادا لمسيرة والدكم الشهيد المغفور له بإذن الله الشيخ فهد الأحمد، وشقيقكم نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد.



وتابع تامر: أضف إلى كل ذلك ما أنعم الله به عليكم من حكمة ووعي ودراية ستوظفونها من دون شك لمصلحة الرياضة في القارة الآسيوية عموما وفي منطقة الخليج العربي على وجه الخصوص، مضيفا: إن وجودكم اليوم في سدة أعلى منصب أولمبي آسيوي يمنحنا الأمل بأن الرياضة في قارتنا ستكون متفوقة ومتألقة وإنها بأياد أمينة بيضاء وستسهر على رعايتها وتقدمها وازدهارها، وأنتم القادرون حتما على إيصالها إلى أعلى المراتب والمستويات.



وأكد تأييده ووقوف لبنان إلى جانب الشيخ د.طلال الفهد للوصول إلى الأهداف الرياضية الكبيرة المنشودة باعتباره خير راع لها.