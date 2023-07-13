أعلن محافظ حولي ومحافظة العاصمة بالوكالة علي الأصفر، عن «انضمام منطقة قرطبة التابعة لمحافظة العاصمة للشبكة الإقليمية للمدن الصحية العالمية التابعة لمبادرة منظمة الصحة العالمية WHO»، مؤكدا على أهمية هذا الحدث لتطوير المنظومة الصحية بالدولة.



وأكد الأصفر، في تصريح صحافي على هامش الاجتماع التنسيقي الذي عقد أمس الأربعاء بمقر ديوان عام محافظة حولي للتوقيع على نموذج تسجيل المنطقة على الشبكة الإقليمية للمدن الصحية، اهتمام المحافظة ودعمها لمشروع المدن الصحية وذلك عبر تذليل كل العقبات التي قد تصادف المشروع، معبرا عن أمله لدخول جميع مناطق محافظتي حولي والعاصمة لهذا المشروع. وأعرب الأصفر عن شكره وتثمينه الجهود المبذولة من قبل أعضاء لجنة المدن الصحية ودورهم المميز الذي كان له الأثر الإيجابي في انضمام منطقة قرطبة للمدن الصحية والارتقاء بالخدمات الصحية.



وقد حضر الاجتماع كل من مدير إدارة مكتب محافظ العاصمة م.عبدالله أتش، ومدير إدارة الشؤون الإدارية في المحافظة عبدالكريم المهدي، إلى جانب رئيس مكتب المدن الصحية في وزارة الصحة الدكتورة آمال اليحيى، كما حضر أعضاء اللجنة التنسيقية لمنطقة قرطبة الصحية: مختار منطقة قرطبة عبدالمحسن الحسيني، ود. نوال الحمد، وباسمه التميمي، وم. خلود الشهاب، وحنان العبيدي، ود. أم كلثوم المشري، ود. محمد الفوزان، ود. محمد خواجة، ود. عادل المطيري، وعلي الهملان.



ويعتبر تسجيل المنطقة بداية الانطلاق في العمل بمنظومة المدن الصحية والعمل على استيفاء معايير المدينة الصحية التي حددتها منظمة الصحة العالمية.



وبانضمام منطقة قرطبة لحركة المدن الصحية، يرتفع عدد المدن الصحية الكويتية المسجلة في محافظة العاصمة إلى 10 مناطق هي: اليرموك والعديلية والسرة والشامية والدعية، بالإضافة إلى ضاحية عبدالله السالم والصليبخات والدسمة والفيحاء وقرطبة.