عاطف رمضان



تفقد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة اجراءات القرعة للدفعة الخامسة من الضاحية الثالثة لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله.



وقالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان وزير الإسكان بارك للمواطنين حصولهم على القسائم السكنية الموزعة ضمن المشروع، إضافة إلى اطلاعه على آلية الاختيار وتقديم المشورة لأصحاب الطلبات حول القسائم المتوافرة على المخططات ومميزاتها.



وأوضحت المؤسسة أن الدفعة الخامسة من الضاحية الثالثة تضمنت 303 قسائم سكنية بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى 29/12/2003.



وأشارت المؤسسة إلى أن القطاعات المختصة تمكنت خلال يونيو الماضي من توزيع 925 قسيمة على المخططات للمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية القائمة ليكون إجمالي عدد الوحدات الموزعة حتى الشهر الماضي في مشروع جنوب سعد العبدالله 7458، إضافة إلى 6649 طلب تخصيص لأصحاب الطلبات حتى ديسمبر 2005.