بحثت المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) د. فاطمة السالم أمس الأربعاء مع سفير اليابان لدى البلاد مورينو ياسوناري سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة لاسيما الاعلامية منها.



جاء ذلك خلال استقبال السالم بمكتبها السفير الياباني حيث تبادلا الحديث والأفكار ووجهات النظر حول جملة من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك من بينها أهمية مواكبة التطور التكنولوجي وتسخيره في العمل الاعلامي والنهوض به.



وأكدت السالم حرص وكالة «كونا» على تطوير قطاعاتها المختلفة وخاصة الاعلامي منها من خلال تحديث التقنيات وأساليب العمل الاعتيادية واستخدام التقدم التكنولوجي المتسارع والابتكارات التقنية خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي بما يحقق نقلة نوعية في العمل وقطاعاته المتعددة.



وأشادت بالامكانات التي تملكها اليابان في مجال التطور التكنولوجي باعتبارها إحدى الدول الرائدة عالميا في مجالات البحث العلمي والصناعي والتكنولوجيا، مشددة على ضرورة الاستفادة من تجارب اليابان في اشراك التكنولوجيا وادخالها في المجال الاعلامي بوسائله المختلفة وصناعته.



من جانبه، أشاد السفير ياسوناري بمستوى العلاقات التي تجمع بلاده بالكويت في مختلف المجالات وعلى الصعد كافة واصفا إياها بأنها «استثنائية».



وقال إن الدعم والمساعدات الانسانية التي تقدمها الكويت لليابان لاسيما في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضربها في عام 2011 تجسد «المعنى الحقيقي» لتلك العلاقات بين البلدين الصديقين.