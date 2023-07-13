القاهرة ـ ناهد إمام



استقبل سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مجلسه بالرفاع، أحمد اسماعيل بهبهاني رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الاعلام العربي وتكنولوجيا الاتصال ورئيس تحرير «الخليج» الكويتية بمناسبة زيارته إلى مملكة البحرين.



وخلال اللقاء، أشاد بهبهاني بعمق العلاقات الكويتية -البحرينية التاريخية الوطيدة المبنية على أسس صلبة ترتكز على الروابط الأخوية التاريخية بين القيادتين والشعبين الشقيقين ووشائج القربى والمودة والمصير المشترك.



كما أشاد بهبهاني بما تشهده مملكة البحرين الشقيقة من نهضة حضارية وتنمية شاملة في كل المجالات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.



وفي نهاية اللقاء، تقدم بهبهاني بالشكر لسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على حفاوة الاستقبال، متمنيا له دوام الصحة والعافية ولمملكة البحرين الشقيقة كل التقدم والازدهار.