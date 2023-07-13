كرمت جمعية النجاة الخيرية مدير عام بيت الزكاة د.ماجد العازمي لمساهماته الرائدة في العمل الخيري والإنساني، ودوره المميز في تطوير التعاون بين بيت الزكاة والمؤسسات الخيرية. جاء ذلك خلال زيارة مدير عام جمعية النجاة الخيرية محمد الأنصاري ونائب المدير العام د.جابر الوندة لمقر بيت الزكاة بمنطقة الشهداء، حيث كان في استقبالهما د.ماجد العازمي الذي رحب بالوفد الزائر، وأشاد بالدور الإنساني المميز الذي تقوم به النجاة الخيرية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وإبرازها اسم الكويت عاليا في ساحات العطاء الإنساني، وأهدى الأنصاري والوندة درع النجاة الخيرية إلى د.ماجد العازمي.