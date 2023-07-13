شرعت «نماء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي في تنفيذ العديد من المشروعات الإغاثية بمملكة كمبوديا، حيث قامت بتوزيع سلال غذائية على الأسر الأشد احتياجا، حيث استفاد من المشروع أكثر من 250 سلة، استفاد منها أكثر من 1000 مستفيد، كما قامت بتوزيع مشروعات «كسب حلال» عبارة عن قوارب صيد وتوكتوك. وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة الإغاثة في «نماء» خالد الشامري إن هذه المشروعات تأتي في إطار الاستراتيجية الرامية لمحاربة الفقر ودعم القدرات بصور مستدامة للأفراد والمجتمعات في الدول التي تستهدفها «نماء» وذلك بهدف الإسهام في تنمية وتطوير قدرات المستفيدين منها، وتوفير فرص عمل لهم. وأضاف الشامري أن «نماء» تولي مشاريع التمكين الاقتصادي أهمية قصوى لما لها من فائدة كبيرة وعائد مجد للأفراد والمجتمعات، حيث تراعي في هذا المجال نوعية المشاريع المناسبة حسب خصوصية البلاد والمناطق والفئات المستهدفة.