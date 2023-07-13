استنادا إلى برنامجها الريادي للمسؤولية الاجتماعية الذي تحرص من خلاله على دعم كل شرائح المجتمع وبالأخص القطاع التعليمي، قامت Ooredoo Kuwait برعاية الملتقى السنوي للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في المملكة المتحدة.



وقد أقيم الحفل في فندق الريجنسي، في 11 يوليو الجاري، بحضور وكيل مساعد وزارة التعليم العالي هبة الشطي، والملحق الثقافي د.فهد المضف ود.عبدالله المشعل، بالإضافة إلى ممثلي الإدارة في كل من Ooredoo Kuwait واتحاد الطلبة.



وافتتح الحفل بكلمة من رئيس الاتحاد سالم الشبال، وتبعتها كلمة وكيل مساعد وزارة التعليم العالي هبة الشطي، والتي تمنت للطلبة المبتعثين للعام الدراسي الجديد كل النجاح والتوفيق، كما تضمن الحفل العديد من الفقرات الموجهة لإفادة الطلبة أثناء مرحلتهم المقبلة، كعرض تقديمي من مجموعة مستجد، وآخر يتناول الحديث عن تجربة مبتعث.



وتأتي رعاية Ooredoo Kuwait للتجمع السنوي في إطار استراتيجيتها لمواصلة دورها الأساسي والفعال في الأنشطة الاجتماعية، وهدفت من خلال الحدث إلى توعية الطلاب حول احتياجات السوق العالمية ومساعدتهم على توجيه معرفتهم للوصول إلى أفضل مستوى من الفائدة على الصعيد العلمي والعملي، بالإضافة إلى إطلاعهم على الفرص الوظيفية المتاحة في الشركة من خلال الخطاب الذي ألقاه المدير التنفيذي لقطاع المبيعات والأعمال في ooredoo الكويت عيسى الموسى.



وبهذه المناسبة، قال الموسى: لقد دأبت Ooredoo منذ انطلاقتها في السوق الكويتي على الاستثمار في تعزيز برنامجها للمسؤولية الاجتماعية ليشمل جميع شرائح المجتمع، لاسيما فئة الشباب والطلاب الذين ترى فيهم أملا واعدا لدفع عجلة التطور والتقدم في بلدنا الحبيب، وتكريس مكانتها الريادية كدولة تحتضن المهارات العلمية ذات المهنية العالية.



وأضاف الموسى: نفخر في Ooredoo بأن جميع أعضاء إدارتها المتوسطة والتنفيذية تحتلها كفاءات كويتية بنسبة 100%، وهو ما يدعم رؤيتنا لتطوير قطاع الاتصالات من خلال تمكين الشباب الكويتي.



هذا، وقد قدمت ooredoo في ختام الحفل لجميع المبتعثين عرض الطالب لتلبية جميع احتياجاتهم ليبقوا على اتصال دائم مع دائرة معارفهم ولتكون Ooredoo شريكهم في كل الأوقات.