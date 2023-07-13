في إطار تحقيق التعاون المشترك، ولدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نظمت شركة الخطوط الجوية الكويتية بالتعاون والتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حملة لتسجيل وتأهيل المبادرين في مقر الشركة.



وفي هذا الصدد، قال نائب مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة والتسويق في الخطوط الجوية الكويتية اسحق الهاجري: يسر «الكويتية» أن تكون داعمة ومشجعة للمبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال منحهم أولوية الدخول للمشاركة في مشاريع الشركة المختلفة إضافة إلى منحهم الفرصة لطرح الأفكار والابداعات للوصول إلى أفضل مستويات الجودة التي تعود بالمصلحة على كافة الاطراف.



وأضاف الهاجري: يأتي تعاون الخطوط الجوية الكويتية مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن حرص الشركة على توطيد أواصر العلاقات المشتركة مع القطاعين العام والخاص ولتحريك ونمو عجلة الاقتصاد في البلاد عبر خلق بيئة عمل مناسبة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، كذلك فإن مبادرة الصندوق الوطني لتسجيل المبادرين في مقر الشركة يعمل بشكل كبير على اكتشاف ابداعات وحلول وبدائل جديدة ويمنح الخطوط الجوية الكويتية فرصا عديدة لاختيار الشركات المناسبة التي تعود بالفائدة على الشركة.



واختتم الهاجري: نثمن دور الصندوق الوطني في توفير كافة السبل لخدمة المبادرين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل جميع العقبات أمامهم لدعم اقتصاد بلادنا الحبيبة.



من جانبه، قال مراقب الاعلام والنشر في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة محمد الصالح: يسر الصندوق الوطني تفعيل مبدأ التعاون والشراكة مع الخطوط الجوية الكويتية لدعم المبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولتمكينهم ومنحهم الفرصة لإطلاق ابداعاتهم وأفكارهم في المرافق التابعة للخطوط الجوية الكويتية، حيث شهد اليوم الأول التسجيل أكثر من 200 شركة لعديد من الأنشطة مثل الأغذية والملابس والمصانع والصحة وغيرها للمشاركة في المشاريع الخاصة بالناقل الوطني.