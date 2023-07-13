استقبل البنك التجاري الكويتي في مقره الرئيسي هاني راضي ظريف فهيم الفائز بجائزة نصف المليون دينار، وهي الجائزة نصف السنوية لحساب النجمة، وتم تنظيم السحب على الجائزة في «الخيران مول» وجرى بثه عبر قنوات التواصل الاجتماعي للبنك وبحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وكذلك مراقبي الحسابات الخارجية للبنك.



وكان في استقبال الفائز سعيد الحظ لدى زيارته للبنك مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد عبدالعزيز الزعابي، ونائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع وعدد من فريق الإدارة التنفيذية في البنك، حيث قاموا بتهنئته وإنهاء معاملة تسليمه الجائزة.



وفي هذا السياق عبر الفائز عن فرحته وسعادته بالفوز بهذه الجائزة قائلا: هذه الجائزة القيمة كانت مفاجأة كبيرة لي ولجميع أفراد أسرتي. وأضاف: «أنا سعيد جدا بفوزي بجائزة نصف المليون دينار كويتي من حساب «النجمة» الذي يوفر لأصحابه فرصا للفوز بجوائز نقدية كبيرة على مدار السنة، وفرحتي وفرحة الأهل والأصدقاء والجميع كبيرة بفوزي بهذه الجائزة التي قدمها لي البنك التجاري الكويتي».



وبسؤاله عن فترة علاقاته المصرفية مع البنك التجاري الكويتي، قال الفائز سعيد الحظ أنه عميل البنك منذ عام 2006، معبرا عن سعادته وإعجابه بالمنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك التجاري الكويتي، وأن فوزه بالجائزة سوف يساعد في تغيير حياته على الصعيد الشخصي وتحقيق بعض أمنياته، متمنيا أن يحالف الحظ جميع عملاء وعميلات البنك التجاري الكويتي في السحوبات المقبلة.



بدوره، توجه عبدالعزيز الزعابي بتهنئة الفائز بالجائزة نصف السنوية لحساب النجمة، كاشفا أن التجاري كان من أوائل البنوك التي قامت بطرح منتجات مصرفية ادخارية توفر للعملاء الفرصة للفوز بجوائز نقدية، لا سيما أن البنك قد بادر في تسعينيات القرن الماضي بطرح شهادة النجمة لتتحول بعد ذلك لحساب النجمة الذي يقدم لأصحابه فرصا متعددة للفوز بجوائز نقدية كبيرة، منوها بأنه ومنذ الإعلان عن الجوائز النقدية الكبرى التي يقدمها حساب النجمة سواء في السحوبات السنوية على جائزة المليون ونصف المليون دينار كويتي أو السحوبات نصف السنوية على جائزة نصف المليون دينار، قام البنك بتتويج أكثر من 10 فائزين بهذه الجوائز الكبرى.



بدورها قالت أماني الورع: إنه لمن دواعي سرورنا أن نستقبل الفائز سعيد الحظ في مقر البنك الرئيسي، وبالنيابة عن الإدارة التنفيذية وفريق العمل بالبنك التجاري، نتقدم إليه بالتهنئة والشكر والتقدير لثقته بالبنك التجاري الكويتي والخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة التي يقدمها البنك، والتي تلبي احتياجات جميع شرائح العملاء، ومنها بالطبع حساب النجمة الذي يحقق أمنيات العملاء ويوفر لهم فرصا للفوز بجوائز قيمة، متمنين للفائز سعيد الحظ كل التوفيق والنجاح.