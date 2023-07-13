في إطار سعيها لتعزيز دورها الرقابي على سوق التأمين في الكويت، والتواصل المستمر مع الشركات المرخص لها، نظمت وحدة تنظيم التأمين ندوة تعريفية حول دور واختصاصات اللجنة الاستشارية للرقابة الشرعية، التي تم تشكيلها في أبريل الماضي.



وقدم الندوة رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي، بمشاركة نائب رئيس الوحدة عبدالله السنان ورئيس اللجنة الاستشارية للرقابة الشرعية د.محمد الفزيع.



وأكد محمد العتيبي حرص الوحدة على الوفاء بدورها في ضبط وتنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية، وتنمية نشاط التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتوفير حماية للمتعاملين فيه.



من جانبه، قال عبدالله السنان ان نشاط التأمين التكافلي في الكويت يعتبر جناحا مهما لخدمات قطاع التأمين إلى جانب التأمين التقليدي، وأن وجود اللجنة الاستشارية للرقابة الشرعية من شأنه توفير الغطاء الشرعي لتطوير التأمين التكافلي وتوفير خدمات جديدة تتسم بالسهولة والابتكار.



بدوره، استعرض محمد الفزيع دور اللجنة في إبداء الرأي الشرعي بالمسائل المتعلقة بعمل الوحدة في مجالات الأنشطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وعند استحداث وثائق تأمين تكافلية جديدة في مجال التأمين التكافلي.