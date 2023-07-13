أصدرت وزارة الصحة السورية قرارا يقضي بإغلاق مشفى اليرموك الخاص الكائن في محافظة درعا وختمه بالشمع الأحمر حتى إشعار آخر.

ونقل موقع «أثر» عن مدير صحة درعا د.بسام سويدان، أن القرار جاء بعد انتهاء لجنة مكلفة من الوزارة بالاطلاع الميداني على واقع العمل في عدد من مشافي محافظة درعا، إذ جاء في نتيجة التقرير ثبات عدد من المخالفات الفنية والصحية في مشفى اليرموك الخاص منها «زيادة في عدد الأسرّة مثلا استيعاب المشفى 27 سريرا ولديهم ما يزيد على 30 سريرا، وهذه مخالفة، إضافة إلى وجود غرفة عمليات إضافية، وهذه مخالفة أيضا».



وحول ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي والصور المتداولة لملوخية يتم تنشيفها على أسرة المرضى داخل ذلك المستشفى، بين سويدان أن السبب الأساسي أيضا لدخول اللجنة إلى المشفى قصة (الملوخية) التي أثارتها الممرضة، والتي تم فصلها من المشفى إثر ذلك، إذ نشرت الممرضة الملوخية على أسرة الحواضن داخل المشفى.



ولفت د.سويدان إلى أنه سيتم توزيع باقي الكادر التمريضي والطبي على مشافي المحافظة لتخديمها، بينما سيتم تشميع المشفى بالشمع الأحمر حتى إشعار آخر.