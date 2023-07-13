القاهرة - ناهد إمام



أكدت سونج تساي سن العضو المنتدب لشركة تيدا مصر، أن المنطقة تبذل مزيدا من الجهد لجذب مجموعة من الشركات الرائدة ذات المزايا التنافسية القوية لتعزيز التكتل الصناعي. حتى الآن، حيث تتفاوض منطقة تعاون تيدا على مشاريع باستثمارات تزيد على 10 مليارات دولار أميركي، وبعد تشغيل المشروع، ستحقق قيمة إنتاج سنوية تبلغ 18.7 مليارا وتوفر 15000 فرصة عمل.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته المنطقة الصناعية الصينية تيدا امس، حيث قالت العضو المنتدب لتيدا إنها تسعى للاستفادة من منطقة التجارة الحرة الشاملة في Tianjin Dongjiang على أنها «جوهر» وربطها بمشروع TEDA المصري لبناء مركز توزيع للسيارات وقطع الغيار، ومركز دولي لتوزيع السلع، بدعم من أموال الاستثمار والقروض الدولية بالرنمينبي من اجل تعزيز عملية تدويل الرنمينبي عبر الحدود.



وأشارت العضو المنتدب إلى تعزيز الدمج والربط بين ميناء تيانجين وميناء السخنة، وبناء «جسر» للخدمات اللوجستية والنقل، وتعزيز بناء قنوات التجارة الدولية. والترويج لمدينة تيدا للابتكار العلمي والتكنولوجي ومشروع ربط المعلومات «الحزام والطريق» في مصر، بما يضمن الربط والتبادل المعلوماتي للبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية.