تكشف قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026 في كرة القدم اليوم في أبيدجان مصير 54 منتخبا من بينها المغرب صاحب المفاجأة النارية في مونديال قطر الأخير عندما بلغ نصف النهائي.



ستوزع القرعة، المقررة الساعة 15 بتوقيت غرينيتش قبل ساعات من الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي في العاصمة الايفوارية، المنتخبات الـ54 على تسع مجموعات من ستة منتخبات، بحيث يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات الموسعة والتي ستضم 48 منتخبا بدلا من 32.



أما أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني في مجموعتها، فيتبارز المتأهل عنها إثر ملحق قاري، مع خمسة منتخبات في ملحق دولي لضمان مقعد إضافي في المونديال المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وفي حال ضمان المنتخب الإفريقي هذا المقعد الإضافي، سيرتفع عدد ممثلي القارة إلى عشرة، مقابل خمسة في نهائيات العام الماضي في قطر.



وكان المغرب أصبح أول منتخب إفريقي يبلغ نصف النهائي، بتغلبه على بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، بعد أن تصدر مجموعة قوية تضم كرواتيا وبلجيكا، قبل أن يسقط أمام الوصيفة فرنسا ثم يحتل المركز الرابع.



ومثل إفريقيا في نهائيات قطر كل من المغرب، الكاميرون، السنغال، غانا وتونس. كانت السنغال الوحيدة رافقت المغرب إلى دور الـ16، قبل أن تخسر أمام إنكلترا بثلاثية نظيفة.



ومن بين المنتخبات التسعة في الوعاء الأول، هناك مصر، والجزائر، بالاضافة إلى نيجيريا ومالي وساحل العاج، ووحدها غانا من المشاركين في المونديال الاخير وقعت في المستوى الثاني.