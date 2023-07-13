عــــــادت النجمـــة التونسية أنس جابر من تأخرها بمجموعة لتثأر مــن منافستها الكازاخستانية ايلينا ريباكينا حاملة اللقب وذلك في الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في التنس، لتتفوق عليها بمجموعتين لواحــدة 6-7 (5-7)،



و6-4، و6-1، لتتأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولـــة، لتلاقـــــي البيلاروسية إيلينـــا سبالينكا. بطلة أستراليا المفتوحة، في الدور نصف النهائي، والتي فازت على الاميركية ماديسون كيز 6-2،6-4 أمس. وقالت سابالينكا بعد الفوز:«من الرائع العودة الى نصف النهائي هنا، وآمل أن أتمكن من تحقيق نتيجة أفضل من المرة الماضية، المباراة كانت صعبة، إنها لاعبة قوية». وفي منافسات الرجال، بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل اللقب في النسخ الاربع الاخيرة، نصف نهائي بطولة كبرى للمرة الـ46 في مسيرته معادلا الرقم القياسي، بوصوله للمرة الثانية عشرة الى المربع الاخير في بطولة ويمبلدون، وتغلب ديوكوفيتش على الروسي أندري روبليف السابع معوضا تأخره بمجموعة الى فوز 4-6،6-1،6-4،6-3.



كما بلغ سينر، المصنف ثامنا عالميا، أول نصف نهائي بطولة كبرى في مسيرته بفوزه على الروسي رومان سافيولين (92) 6-4،3-6،6-2،6-2 في ربع النهائي.