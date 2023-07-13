ارتفع رصيد الكويت في دورة الألعاب العربية الـ 15 التي تستضيفها الجزائر حتى 15 الجاري، الى 9 ميداليات بعد ان تمكن منتخبنا الوطني للمبارزة من الفوز بالميدالية البرونزية في مسابقة الفرق لسلاح فلوريه.



وتوج الابطال علي فاضل، وعلي النصار، وصالح عبدالكريم، وعبدالعزيز جمعة بالميدالية البرونزية بعد ان قدم الرباعي مستويات قوية في المسابقة، ومع برونزية الفلوريه ارتفعت حصيلة ميداليات الكويت في المبارزة الى 5 ميداليات. وعلى صعيد المنافسات، يبحث اليوم منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية عن تحقيق ميداليته الاولى في الدورة العربية عندما تخوض اللاعبات لطيفة الياسين ونورة العميري وشيخة الهدهود، منافسات مسابقة فردي عام للسيدات (مسافة 58.6 كم) على مضمار الطريق المطوق في تيبازة.



وفي الشطرنج، يواصل اللاعب بدر الهاجري منافسات فئة (اللعب السريع) على مدى يومين متتاليين، بينما يخوض مسابقة فئة (الخاطف) في آخر يوم من المنافسات.



وقد أنهى لاعب منتخبنا الوطني للمصارعة الحرة عبدالله شهاب مشاركته في الدورة بعد خروجه من منافسات الدور التمهيدي لوزن 86 كجم.