أكد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ د. طلال الفهد دعمه الكامل لدورة الألعاب الآسيوية الـ 19 المقررة في هانغتشو بالصين، وقرر تقديم شعلة جميع الألعاب الآسيوية السابقة إلى متحف آسياد هانغتشو. وتقام الألعاب الآسيوية بمدينة هانغتشو شرق الصين من 23 سبتمبر حتى الثامن من أكتوبر المقبلين.



وعبر الفهد في رسالته إلى أمين عام اللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية ونائب عمدة هانغتشو تشن وي كيانغ، عن تقديره لـ «العرض الممتاز» الذي قدمته اللجنة خلال الجمعية العمومية الـ 42 ببانكوك في 8 يوليو الجاري.



وقال: من المهم قبل أكثر من شهرين بقليل على انطلاق دورة الألعاب الآسيوية أن يعمل المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة المنظمة بشكل وثيق في الأسابيع المقبلة لكي نتمكن من تنظيم واحدة من أفضل دورات الألعاب الآسيوية وأكثرها نجاحا للعالم في سبتمبر 2023.



وأوضح الفهد أن المجلس الأولمبي الآسيوي كان مشاركا في مشروعين قبل الألعاب الآسيوية، الأول هو معسكر المجلس الأول للشباب في هانغتشو للترويج لتاريخ وثقافة وتربية الألعاب الآسيوية، والثاني مشروع مشترك مع اللجنة الأولمبية الإيرانية، وهو معرض لمشاركة الصين الأولى في حدث رياضي دولي بدورة الألعاب الآسيوية عام 1974 بطهران، ومن أجل الترويج لتاريخ الألعاب الآسيوية أكثر وتقديم إرث رائع للألعاب في هانغتشو، قررت أن يقدم المجلس الأولمبي الآسيوي شعلة جميع الألعاب الآسيوية السابقة إلى متحف الألعاب الآسيوية في هانغتشو خلال احتفالنا بالذكرى السنوية الـ 110 مساء 24 سبتمبر 2023.



وختم قائلا: إن المجلس الأولمبي الآسيوي يثني على العمل الجاد الذي يقوم به كامل فريق اللجنة المنظمة للألعاب، فأرجو أن تكونوا مطمئنين بأنني سأواصل دعم الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في هانغتشو.