مصطفى صالح



كشفت بيانات صادرة عن الإدارة العامة للإحصاء عن أن نحو 705 مواطنين عددوا زوجاتهم خلال 2022، إذ تزوج نحو 636 مواطنا بالزوجة الثانية، و57 مواطنا بالزوجة الثالثة، و12 مواطنا بالزوجة الرابعة.



وأظهرت البيانات أن المواطنين الذين تزوجوا الثانية تضمنت زيجاتهم 388 زوجة كويتية، و248 زوجة غير كويتية، بينما من تزوجوا الثالثة من بين الزوجات 25 كويتية و32 غير كويتية، أما من تزوجوا الرابعة فمن بينهن 5 زوجات كويتيات و7 غير كويتيات.



وبينت الأرقام ان التعدد عند المواطنين يبدأ من عمر 20 إلى 24 عاما حيث شهد زواج 8 مواطنين من الثانية بينما شهدت الشريحة العمرية من 35 إلى 39 بدء الزواج من الرابعة بواقع حالتي زواج أما الزواج من الثالثة فيبدأ من الشريحة العمرية 30 إلى 34 سنة بواقع 3 حالات زواج.



وأظهرت الأرقام أن الرجال في الشرائح العمرية من 30 حتى 54 عاما الأكثر إقبالا على الزواج من الثانية بواقع 472 حالة زواج من أصل 636.