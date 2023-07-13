عبدالله قنيص - محمد الجلاهمة



أعلنت وزارة الداخلية عن عقد دورة تدريبية لترقية ضباط الصف الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والحاصلين على مؤهل علمي مدة دراسته سنتان بعد الثانوية العامة تمهيدا لترقيتهم إلى رتبتي رقيب أول ووكيل ضابط. وقالت الوزارة ان الدورة تأتي بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية



الشيخ طلال الخالد للارتقاء بالعنصر البشري في المؤسسة الأمنية وتطويره من خلال تنمية قدراته العلمية ومهاراته الميدانية. وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن الشريحة المستهدفة هم ضباط الصف الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة بالمادة 71 مكرر من القانون 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته، وضباط الصف الحاصلون على مؤهل علمي مدة دراسته سنتان بعد الثانوية العامة، الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة بالمادة 71 مكرر من القانون 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته. ‏ودعت الوزارة من تتوافر فيهم الشروط وتنطبق عليهم أحكام المواد القانونية، الى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة خلال الفترة من 12 الجاري حتى 1/8/2023.