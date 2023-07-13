قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس إن تركيا لن تتمكن من المصادقة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل أكتوبر على أقرب تقدير لأن البرلمان لن ينعقد قبل ذلك.



وأوضح «لدينا عطلة برلمانية مدتها شهران»، مضيفا أن «ثمة الكثير من المقترحات التشريعية (الأخرى) لمناقشتها» بمجرد عودة النواب في أكتوبر.



وأضاف «ثمة العديد من الاتفاقات الدولية والعديد من المقترحات التشريعية التي تحتاج إلى مناقشة. سننظر فيها وفق أهميتها. لكن هدفنا هو إنهاء هذه العملية في أقرب وقت ممكن».



وتابع «عندما يستأنف البرلمان جلساته، أظن أن رئيسه سيوافق على إعطاء الأولوية لهذه المسألة».



وقال إنه يتوقع أن تتخذ السويد خطوات ملموسة ضد الإرهاب بموجب الاتفاق المبرم بين البلدين وذلك مقابل تصديق أنقرة على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي.



وأضاف أردوغان، في تصريحات أدلى بها بعد قمة الحلف في فيلنيوس، أن السويد ستدعم تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى السماح للأتراك بالسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي من دون تأشيرة.



من جهة أخرى، قال الرئيس التركي امس إنه «متفائل أكثر من أي وقت مضى» لحصول بلاده على طائرات مقاتلة من طراز «إف-16» من الولايات المتحدة بعد محادثات أجراها مع الرئيس الأميركي جو بايدن.



وعن اطلاق سراح قادة اوكرانيين سابقين، قال أردوغان إن روسيا غيرت موقفها حول إطلاق سراحهم بعد رد فعل غاضب في بداية الأمر.



واضاف «أولا، كانت هناك بعض التصريحات من روسيا ولكن بعد ذلك عندما علموا ببعض الظروف، تحول الوضع إلى منحى إيجابي».