تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أول زيارة له لمدينة جنين ومخيمها منذ أكثر من عشر سنوات بإعادة الإعمار «فورا» بعد الدمار الواسع الذي خلفته العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة التي أسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا وجندي اسرائيلي.



ووصف عباس المخيم بأنه «أيقونة للنضال والصمود والتحدي»، مؤكدا «جئنا لنقول إننا سلطة واحدة، دولة واحدة، قانون واحد، وأمن واستقرار واحد، وسنقطع اليد التي ستعبث بوحدة شعبنا وأمنه».



وتجمع مئات من الفلسطينيين عند مدخل المخيم حيث ألقى عباس كلمته أمام مطعم محترق تضرر نتيجة للعملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة.



وارتدى عباس «كوفية» فلسطينية وحمل أغصان زيتون بيده اليسرى، ووضع إكليلا من الزهور على ضريح قتلى العملية العسكرية، وقال «سنبقى صامدين فوق أرضنا ولن نرحل».



وزار الرئيس الفلسطيني جنين آخر مرة عام 2012 ولكنه لم يتوجه إلى مخيمها.



وتأتي زيارة عباس إلى المخيم الذي يقطنه 18 ألف نسمة بعد أن عبر محتجون من المخيم عن غضبهم خلال تشييع قتلى العملية العسكرية التي استمرت لـ 48 ساعة.



ودفع المشيعون الغاضبون مسؤولين كبار في حركة «فتح» التي يتزعمها عباس إلى مغادرة المخيم، وبينهم نائب رئيس الحركة القيادي البارز محمود العالول في خطوة أثارت جدلا.



من جهته، قال أمين سر «فتح» في مخيم جنين عطا أبو ارميلة «زيارة الرئيس عباس هي رسالة قوية ومهمة بأنه يقف مع الشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال، وتأكيدا على إعادة إعمار المخيم الذي دمره الاحتلال».



في غضون ذلك، أصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي الذي اعتقل ما لا يقل عن 20 آخرين في الضفة الغربية.



وقالت مصادر طبية فلسطينية إن الإصابات وقعت خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات إسرائيلية مخيم (عقبة جبر) للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة أريحا.



ورشق الشبان القوات الإسرائيلية بالحجارة والزجاجات الحارقة والفارغة، في المقابل أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع بحسب شهود عيان.



وفي مخيم (الدهيشة) للاجئين جنوب بيت لحم، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات مماثلة مع جيش الاحتلال الذي اقتحم عددا من أحياء المدينة.



الى ذلك، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بدخول عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى شرق المدينة المحتلة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.



ودخل المستوطنون باحات المسجد من جهة باب المغاربة وقاموا بأداء جولات في باحاته وطقوس تلمودية قرب أبوابه.