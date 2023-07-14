

بقلم: يوسف عبدالرحمن



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مدن عائمة لا مجال فيها لدوار أو فوبيا البحر







تعال ولا تتردد في أن أصحبك معي في جولة معلوماتية وصور من عالم الكروز البحري والموانئ والعواصم والجزر. لازم تعرف في البداية ان «سفرات» الكروز البحري غير السيارة أو الطائرة أو القطار أو راجلا. تشير الإحصاءات الى ان نحو اكثر من 32 مليون راكب من السياح استخدموا الكروز البحري، وأن 939 ألف موظف يعملون في الكروز البحري.



وان قيمة الاستثمار في هذا القطاع تزيد على 60 مليار دولار، وأن هذه السياحة حققت 18 مليار دولار في عام 2022، وانه من المتوقع ان تصل إيرادات الرحلات البحرية إلى 25.1 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023، وأن الإيرادات بحلول عام 2024 ستصل إلى 30 مليار دولار. اليوم، تطور السفر بالبواخر والسفن العملاقة التي تحولت الى مدن عائمة لا مجال فيها لدوار البحر أو فوبيا البحر. في الصيف اللاهب الحار، يحلو الحديث عن البحر بمياهه الزرقاء، وهذا يجرنا الى الحديث عن الكروز البحري كسياحة نوعية، خاصة ان الولايات المتحدة الأميركية استقطبت 30 مليون سائح في عام 2019 وان فرنسا خسرت من السياحة البحرية 868 مليون يورو!. وتشير الإحصاءات الى ان السياحة البحرية في دولة قطر الشقيقة ستجذب أكثر من 500 ألف زائر بحلول عام 2026 وتحقيق أرباح وإيرادات تبلغ 96 مليون دولار سنويا. هل راودك حلم الإبحار عبر الكروز البحري؟ تعال معي في هذه الجولة «الكروزية»، حيث نمر فيها بالعواصم والموانئ والشواطئ ونحلق مع أسراب النورس.



عزيزي القارئ في كل مكان، تعال بصحبتي نجول في استشراف المستقبل البحري في محطات الكروز البحري الساحرة العجيبة، وأن منطقة جزر الكاريبي الأكثر جذبا للمسافرين وتستحوذ على 33% من هذا السوق!. ما يسعدنا كخليجيين تصدر المملكة العربية السعودية لتكون بحلول عام 2027 السوق الأول لصناعة السياحة البحرية لاستقبال أكثر من 6.3 ملايين سائح مواكبة لخطتها «رؤية المملكة 2030» لتطوير المنظومة السياحية السعودية. الكروز البحري هو مستقبل السياحة العالمية عبر المدن العائمة. تعالوا معي قراء «الأنباء» في جولة تثقيفية حول الكروز البحري وآفاقه المستقبلية.



تجربة فريدة





الكروز البحري مغامرة سياحية نوعية مختلفة عن كل أشكال السفر بالطائرة او السيارة او القطار او راجلا، وهي محطة سفر قديمة تجددت مع هذه المدن والقلاع البحرية العائمة التي تجوب الموانئ والبحار.



جرب ولو مرة ركوب الكروز البحري وخطط لرحلتك المختارة وتمتع بكل ساعاتها المقبلة من عمر تجربة السفر التي تمارسها وارم وهما كبيرا اسمه دوار البحر وفوبيا الخوف من المياه العميقة في المحيطات والبحار المفتوحة.



عليك أن تتأكد من مقدرتك على التعايش مع السكن في البحر من غير غثيان او ارهاق وأخذ كل مستلزمات سفرك معك من لباس وأدوية واقرأ عن الطقس، فأحيانا تكون الرحلة شاقة على الكبار والصغار.



مسميات البواخر العملاقة



هناك شركات مختلفة لسياحة البحر عبر الكروز البحري، وعليك ان تختار الكروز البحري الذي يناسب دخلك وميزانية السفر التي رصدتها لهذه التجربة الجديدة، ومن أبرز هذه الشركات المختصة بالكروز البحري: MSC ـ Holland and America ـ Costa ـ Caribbean ـ والسفينة كوين إليزابيث، وهناك العشرات من الشركات التي تنطلق من موانئ الولايات المتحدة والصين وماليزيا وهونغ كونغ وسنغافورة وأستراليا وأوروبا وجزر الكاريبي، وهناك دول خليجية بدأت تعد موانئها لاستقبال هذه السفن العملاقة، وفعلا هناك كروزات تنطلق من جدة والإمارات وقطر.



وتسعى حاليا دراسات في صناعة الرحلات البحرية الى تقليل انبعاث الكربون بنسبة 40% بحلول عام 2030.



وقد حققت 3 شركات 85% من إجمالي الإيرادات في صناعة الرحلات البحرية في عام 2021 وهي كرنفال كروز البحرية (45%)، ومجموعة رويال كاريبيان (25%)، ونرويجيان كروزلاين (15%).





فلسفة الكروز البحري



فلسفة الكروز البحري أسهلها لك فيما يلي:



أنت عبر الكروز البحري تستطيع ان تزور 6 عواصم او 7 نقول مثلا بألف دينار، لكنك اذا اردت ان تزور هذه العواصم عبر الجو فستحتاج الى 6 آلاف دينار!



لعل هذا المثل يبين لك فلسفة السياحة البحرية بالسفن.



أجناس بشرية



في الباخرة أجناس وأقوام من دول وبيئات مختلفة، فهناك الأوروبي والآسيوي والأفريقي، وغيرهم.



هم ميزاييك بشرية، كل منهم يحمل تربيته وثقافته، وعليك ان تكون حذرا في هذا التعامل المختلط المنوع.



وان صناعة الرحلات البحرية تدعم الآن اكثر من مليون عامل من الكوادر البشرية، وان تكلفة الرحلة البحرية 214 دولارا لكل مسافر يوميا.



أعمار السياح



في الكروز البحري تجد كل طبقات المجتمعات من تجار وقوى بشرية متوسطة أو شريحة المتقاعدين أو مجاميع السياح من اعمار مختلفة او طلبة ومراهقين أو أسر، خاصة الخليجيين والطليان والاسبان أو الافواج السياحية القادمة من الصين واليابان وآسيا الوسطى وأوروبا.



التذاكر مواسم!



يتم حجزها عبر الانترنت بشكل مباشر مع هذه الشركات او بواسطة مكاتب السفر التي باتت تولي هذا الامر اهتماما كبيرا وتنزل في اعلاناتها بعض رحلات الكروز المختارة للعوائل، وهناك مواسم مثل الشتاء «ترخص» اسعار الكروز البحري، اما في الصيف فترتفع الاسعار لكثرة الطلب على هذه السياحة.



وأسعار الكروز البحري بالشتاء تصل أحيانا الى ألف دولار أو أقل، أما في الصيف فترتفع الى قرابة ألف دينار للسائح الواحد، عموما ترقب العروض دائما في الشتاء لقلة المسافرين بحرا خوفا من هياج الأمواج ودوار البحر اللعين!



اختر سفينتك



هل تعلم ان تكلفة السفينة الواحدة نحو 600 مليون دولار، وان هناك 65 خطا بحريا، وان الشركات الرائدة في الرحلات البحرية حققت 85% من الإيرادات العالمية عام 2021، وانه تم تشغيل 371 باخرة من أصل 430 سفينة عام 2022.



وأنت تفكر في تجربة الكروز البحري، اسأل من سبقوك في تجاربهم واختر الشركة التي ستسافر معها في رحلة الكروز البحرية المرتقبة، حيث ستمر عبر موانئ وعواصم وجزر وطبيعة بحرية عجيبة، كما في جزر ايطاليا واسبانيا وفرنسا أو الدول الاسكندنافية خاصة النرويج أو جزر الكاريبي والباهاما والساحل الغربي لأميركا الشمالية والمكسيك.



وتشير معدلات الجريمة على السفن السياحية إلى أنها اقل بنسبة 95% من تلك التي على الأرض.



كما تشير الاحصاءات الى ان صناعة الرحلات البحرية قدمت 1.7 مليون وظيفة في عام 2019، ويكفي ان تعلم انه تم تصنيع 72 سفينة جديدة عام 2021 بعد انتهاء جائحة كورونا.



حدد سفرتك البحرية



لقد سافرت أول مرة في الكروز البحري سنة 1977، زرت اليونان وركبت السفينة أتلنتس، وكانت تحمل 2500 راكب وتجوب الجزر اليونانية رودس وكريت وسانتوريني وغيرها من الجزر النائية، وأتمنى ان اركب كروز من جدة إلى قطر والسلطنة ودبي وأبوظبي.



اليوم المعروض امامك شيء كثير ومنوع، فأحسن اختيارك الأول حتى تستمر بهذه التجربة التي تناسب كل الأعمار.



تجاربي «الكروزية»





قمت في حياتي بممارسة سياحة الكروز البحري، وأعرض على قارئي الكريم هذه الزيارات بروابطها الإلكترونية التي كتبتها، لنتعرف على هذه المحطات السياحية التي زرتها بالمعلومات والصور، وتتمثل فيما يلي:

٭ النرويج.. شريطان أخضر وأزرق (نشرت في «الأنباء»، الجمعة 20 يونيو 2018).

٭ الكروز البحري.. تجربة العمر (نشرت في «الأنباء»، الخميس 12 يونيو 2018).

٭ الكروز البحري.. سياحة نوعية (نشرت في «الأنباء»، الاثنين 24 يونيو 2019).

٭ فرانكفورت Frankfurt (نشرت في «الأنباء»، الأربعاء 26 يونيو 2019).

٭ هامبورغ Hamburg.. عاصمة الرحلات البحرية (نشرت في «الأنباء»، الخميس 27 يونيو 2019).

٭ كوبنهاغن.. مرفأ التجار (نشرت في «الأنباء»، الجمعة 28 يونيو 2019).

٭ هلسنكي.. مدينة الشمال البيضاء (نشرت في «الأنباء»، الأحد 30 يونيو 2019).

٭ سانت بطرسبرغ البيضاء أيقونة قياصرة روسيا عبر التاريخ (نشرت في «الأنباء»، الاثنين 1 يونيو 2019).

٭ تالين الإستونية.. المدينة الرقمية (نشرت في «الأنباء»، الثلاثاء 2 يونيو 2019).

٭ السياحة الألمانية أيقونة أوروبا (نشرت في «الأنباء»، الأربعاء 3 يوليو 2019).

٭ استشراف المستقبل البحري السياحي.. المحطات الكروزية قادمة (نشرت في «الأنباء»، الخميس 4 يونيو 2019).

٭ فناتق ألمانية (نشرت في «الأنباء»، الجمعة 5 يونيو 2019).

٭ برشلونة السياحية تتفوق على الرياضية (نشرت في «الأنباء»، الثلاثاء 21 يناير 2020).

٭ مارسيليا أيقونة السياحة الفرنسية (نشرت في «الأنباء»، الأربعاء 22 يناير 2020).

٭ جنوى.. بوابة الريفيرا الإيطالية (نشرت في «الأنباء»، الخميس 23 يناير 2020).

٭ روما.. زيارة واحدة لا تكفي (نشرت في «الأنباء»، الجمعة 24 يناير 2020).

٭ باليرمو.. عاصمة جزيرة صقلية (نشرت في «الأنباء»، الأحد 26 يناير 2020).

٭ فاليتا جمال لا يقاوم (نشرت في «الأنباء»، الثلاثاء 28 يناير 2020).

٭ برشلونيات كويتية (نشرت في «الأنباء»، الأربعاء 29 يناير 2020).

٭ الكروز البحري.. مستقبل السياحة العالمية مدن عائمة (نشرت في «الأنباء»، الاثنين 16 يناير 2020).

٭ مارسيليا Marselle (نشرت في «الأنباء»، الثلاثاء 17 يناير 2020).

٭ جنوى Genoa الريفيرا الإيطالية (نشرت في «الأنباء»، الأربعاء 18 يناير 2020).

٭ لاسبيتسيا ميناء إيطالي منذ مئات السنين (نشرت في «الأنباء»، الخميس 19 يناير 2020).

٭ نابولي Naples تستحق العنوة (نشرت في «الأنباء»، الجمعة 20 يناير 2020).

٭ مايوركا Mallorca عبق السياحة الإسبانية (نشرت في «الأنباء»، الأحد 22 يناير 2020).

٭ برشلونة المحبوبة Barcelona (نشرت في «الأنباء»، الاثنين 23 يناير 2020).

ختامها مسك



ترقبوا زيارتي الكروزية القادمة التي تبدأ من الكويت وتركيا وبراغ وكوبنهاغن والنرويج.



سأكتب لكم محطات هذه الرحلة المرتقبة بإذن الله، وإلى ذلك الوقت أتمنى للجميع رحلة صيفية موفقة، ولا شيء يضاهي نسيم البحر وهواءه واليود وأنت تستعد لاكتشاف افضل رحلاتك، خاصة التجوال على متن السفينة «المدينة العائمة» والبرامج والفعاليات المرتقبة. وتبقى الحقيقة رحلات الكروز البحرية غير ولها متعة خاصة وستدهشك بمختلف الانطباعات.

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