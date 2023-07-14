محمد راتب



أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن نقص الأسماك المحلية في الأسواق له أسباب أكبر من الصيادين وأصحاب رخص الصيد، مشيرا إلى أنه رغم تأكيدات المسؤولين بدعم المنتج المحلي، إلا أن الطرق مسدودة أمام العاملين في مهنة الصيد.



وأضاف أننا طرقنا جميع الأبواب وطلبنا لقاء المسؤولين وذلك لحل الكثير من الصعوبات التي تواجه قطاع الصيد، ومازال استقدام عمالة الصيد مغلقا، ومن يغادر البلاد لا نجد له بديلا في السوق المحلي، والعمالة الماهرة تتناقص وصولا إلى توقف البعض من رخص الصيد.



وتابع: رغم كل ما نعانيه نجد الاتهامات موجهة إلى الصيادين، مع أننا لا نطلب المستحيل بل نطالب بالحد الأدنى من حقوقنا، وهو الجلوس معنا والاستماع إلى ما تفعله القرارات غير المدروسة بنا.



وأشار الصويان إلى أن من أسباب غياب أسماك الميد رغم فتح موسمه أن الأماكن المسموح بالصيد فيها محدودة ونادر تواجد الميد بها، ولذا نريد من المسؤولين إعادة دراسة الوضع والاستماع إلى أهل الميدان.



وكرر مناشدته وزارة الداخلية فتح استقدام عمالة الصيد لأن هذا الإغلاق سيؤدي في النهاية إلى توقف جميع مراكب الصيد عن الخروج للبحر، مؤكدا أهمية الحرص على وجود المنتج المحلي لأنه رمانة الميزان التي تحافظ على استقرار الأسعار، وخصوصا أننا مقبلون على فتح موسم صيد الزبيدي منتصف يوليو الجاري وموسم صيد الربيان بالمياه الاقتصادية أول أغسطس.