أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، عن إصدار 32767 بطاقة مراجعة جديدة للمقيمين بصورة غير قانونية خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال مدير ادارة البطاقات في الجهاز طارق البعيجان لـ«كونا» أمس، إن إصدار هذه البطاقات تم ابتداء من أول يناير حتى نهاية يونيو 2023. وأشار البعيجان إلى أن الادارة نجحت في إطلاق خدمة تجديد بطاقات المراجعة إلكترونيا منذ نوفمبر عام 2022، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجهاز المركزي. وأضاف أن عدد مستخدمي الموقع الالكتروني في تزايد مستمر، مبينا أن عملية تجديد البطاقات إلكترونيا تستغرق من 4 الى 5 أيام كحد اقصى من تاريخ تقديم الطلب وذلك تسهيلا على المراجعين. وأفاد بأن إطلاق هذه الخدمة يهدف الى تسهيل وإنجاز معاملات المقيمين بصورة غير قانونية وتسريع وتيرة إصدار الوثائق، داعيا الراغبين في تجديد البطاقات وإصدار الشهادات والوثائق إلكترونيا الى زيارة الموقع الخاص بالجهاز: (es.carirs.gov.kw).