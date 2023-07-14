عبدالله الراكان



أعلن وكيل وزارة المواصلات بالتكليف د.أحمد المجرن عن فتح باب التقدم للوظائف الاشرافية في جميع قطاعات الوزارة وإداراتها.



وقال المجرن في تصريح صحافي أمس انه تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية للعمل على دراسة الطلبات المقدمة لشغل الوظائف الاشرافية الشاغرة وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة.



وبين المجرن أن هذه الخطوة تأتي رغبة في ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص لشغل الوظائف الإشرافية الشاغرة من خلال تطبيق أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 وتعديلاته وكذلك تطبيقا للقرار الوزاري رقم 83 بشأن إصدار لائحة شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية في وزارة المواصلات.



وأكد انه سيتم استقبال طلبات الراغبين لشغل الوظائف الاشرافية ابتداء من يوم الأحد 16 يوليو الجاري ولمدة شهرين على أن يتم اجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين بعد دراسة الطلب وتوافر الشروط والأحكام الملزمة لشغل الوظائف الاشرافية طبقا لقرارات وتعاميم ديوان الخدمة المدنية.



ولفت إلى حرص وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة على مبدأ تكافؤ الفرص دون محسوبية او تجاوز في ضوء القواعد القانونية المطبقة في هذا الشأن، داعيا الموظفين الراغبين لشغل الوظائف الاشرافية لزيارة موقع الوزارة http://moc.gov.kwesharfiah.html للإطلاع على الوظائف الشاغرة المعلن عنها والشروط الواجب توافرها لشغل المناصب الاشرافية والحصول على النموذج الخاص بالتقديم.



وأشار الى ضرورة التقدم بطلب كتابي إلى ادارة لشؤون الإدارية في الشويخ مبنى 2 مرفقا بالسيرة الذاتية وتحديد الوظيفة الاشرافية المراد الحصول عليها.