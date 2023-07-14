وقعت شركة طفل المستقبل «فيوتشركيد» عقدا مع شركة مشاريع البلد العقارية، المالكة لمجمع صفاة المباركية، وذلك لافتتاح مركز ترفيهي في المجمع، ليصبح بذلك الفرع 15 في الكويت التي تديرها «طفل المستقبل» بأحدث الأساليب التقنية، وذلك في إطار خططها التوسعية الرامية إلى الانتشار المحلي وتوفير خدماتها الترفيهية. وقال الرئيس التنفيذي لـ «طفل المستقبل» الترفيهية العقارية فيصل الحوطي، إن الشركة ستفتتح فرعا جديدا بمجمع صفاة المباركية على مساحة 1680 مترا مربعا، وهو عبارة عن مجمع ترفيهي يحوي مساحات استثمارية مختلفة، وروعي في تصميمه الحفاظ على الطراز الشعبي لما تتمتع به منطقة المباركية من ارتباط بتراث وتاريخ الكويت. وأشار الحوطي إلى أن «طفل المستقبل» حريصة على اختيار المواقع المتميزة والانتشار في معظم مناطق الكويت، متوقعا افتتاح فرع صفاة المباركية خلال الربع الرابع من هذا العام. من جهة أخرى، أفاد الحوطي بأن شركة أرض الفرح الترفيهية بالسعودية «هابي لاند» التابعة لـ«طفل المستقبل» قاربت على الانتهاء من مشروع إنشاء وتطوير فرع «هابي لاند»، والذي تبلغ مساحته 4041 مترا مربعا، ويقع داخل الهيئة الملكية في مدينة ينبع الصناعية بالدانة مول. وذكر أن الافتتاح الرسمي سيكون خلال الربع الثالث لهذا العام، ليكون إضافة إلى فروع الشركة العاملة حاليا في المملكة بكل من المدينة المنورة والجبيل والقصيم، ويعتبر «هابي لاند» الدانة مول في مدينة ينبع من أكبر المشاريع، وسيتم تركيب أحدث الأجهزة وألعاب الترفيه الجديدة التي تتناسب مع الأطفال وتلبي احتياجاتهم، مبينا أن خطة «طفل المستقبل» تتضمن افتتاح مزيد من الفروع في المملكة.