تهاني الراسبي



افتتح أمس معرض التصوير الفوتوغرافي (نور 4) تحت رعاية الجمعية الكويتية لفنون التصوير وسط حشد من الجمهور بمختلف الاعمار.



افتتحت المعرض رئيسة مجلس ادارة الجمعية د. سعاد الحمر مع مجموعة من المصورين الذين شاركوا بالمعرض ويضم 46 مصورا ومصورة شاركوا بـ 72 صورة معبرة ومختلفة بعدة محاور.



كما أعربت الحمر عن شكرها لإدارة الأفنيوز على تعاونهم مع الجمعية لإحياء هذا المعرض، وسعيدة بتفاعل الجمهور الذي شارك المصورين افتتاح المعرض. يستمر المعرض حتى غدا السبت الموافق من الساعة 10 صباحا الى الساعة 10 مساء في مجمع الأفنيوز.