تحاول شركات الطيران في أوروبا تجنب تكرار فوضى السفر في الصيف الماضي، عندما كانت الإضرابات ونقص الموظفين سيئا للغاية لدرجة أن مطار هيثرو بلندن طلب من شركات الطيران الحد من مبيعات التذاكر.



ويتوقع الخبراء أن تواجه المطارات الأوروبية ازدحامات مماثلة في شهري يوليو وأغسطس، مع عودة أعداد الركاب إلى مستويات ما قبل الوباء أو حتى تجاوزها.



ولتجنب الفوضى، قامت شركة حقوق الركاب AirHelp بدراسة وتحليل 5000 رحلة طيران من حيث تأخر الرحلة لأكثر من 15 دقيقة أو إلغائها في يونيو الماضي، في المطارات الأوروبية.



وكان مطار غاتويك في لندن هو الأسوأ، حيث تعطلت 54% من الرحلات، في حين كان مطار هلسنكي الفنلندي أكثر سلاسة، مع تعطل 18% من الرحلات الجوية فقط.



أسوأ 10 مطارات



فيما يلي المطارات التي شهدت أعلى نسبة من اضطرابات الرحلات الجوية:



لندن جاتويك 54% من الرحلات تعطلت.



لشبونة أومبرتو دلجادو 51% من الرحلات تعطلت.



كوبنهاغن كاستروب 50% من الرحلات تعطلت.



باريس شارل ديغول 50% من الرحلات تعطلت.



أنطاليا 47% من الرحلات تعطلت.



إسطنبول صبيحة 46% من الرحلات تعطلت.



روما فيوميتشينو ليوناردو دافينشي 44% من الرحلات الجوية تعطلت.



مانشستر الدولي 43% من الرحلات تعطلت.



ميلانو مالبينسا 43% من الرحلات تعطلت.



فرانكفورت الدولي 42% من الرحلات تعطلت.



أفضل 10 مطارات



أما أفضل 10 مطارات أوروبية بها أقل نسبة من الاضطرابات:



هلسنكي فانتا 18% من الرحلات تعطلت.



دوسلدورف الدولي 22% من الرحلات تعطلت.



أوسلو غاردرموين 23% من الرحلات تعطلت.



وارسو شوبان 23% من الرحلات تعطلت.



فيينا الدولي 27% من الرحلات تعطلت.



مدريد - باراخاس الدولي 28% من الرحلات تعطلت.



برشلونة - البرات 28% من الرحلات تعطلت.



ستوكهولم أرلاندا 30% من الرحلات تعطلت.



إسطنبول هافاليماني 32% من الرحلات تعطلت.



برلين براندنبورغ (BER) %34.17 من الرحلات تعطلت.