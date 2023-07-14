قال متحدث باسم الجيش الأوكراني إن كييف تسلمت ذخائر عنقودية، وذلك بعد أقل من أسبوع من إعلان الولايات المتحدة أنها سترسل هذا النوع من الذخائر إلى القوات الأوكرانية، وسط جدل بين حلفائها الغربيين وغضب روسي وصل الى تهديد موسكو بالقيام باستخدام انواع جديدة من الأسلحة في حربها على أوكرانيا.



وأكد فاليري شيرشين قائد منطقة تافريا العسكرية بجنوب أوكرانيا تقريرا لشبكة (سي.إن.إن) ورد فيه أن أوكرانيا تسلمت ذخائر عنقودية لكن لم تستخدمها بعد.



وقال شيرشين للتلفزيون الأوكراني إن الذخائر العنقودية «في أيدي قواتنا الدفاعية» لكنه لم يخض في تفاصيل.



في المقابل، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن مقاتلات اف-16 التي ستسلم لأوكرانيا ستعتبرها موسكو تهديدا نوويا غربيا.



وقال في هذا الصدد في مقابلة مع موقع صحيفة لينتا الروسية «سنعتبر مجرد امتلاك القوات الأوكرانية أنظمة مماثلة تهديدا من الغرب في المجال النووي».



وأضاف أنه «لا يمكن روسيا أن تتجاهل قدرة هذه الأجهزة على حمل شحنات نووية» مشيرا إلى أن موسكو حذرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.



ميدانيا، نفذت روسيا غارات ليلية لليوم الثالث على التوالي على أوكرانيا وخصوصا العاصمة كييف. وأعلن سلاح الجو أنه «أنجز بنجاح عملية دفاع جوي».



وأكد تدمير «20 مسيرة شاهد» إيرانية الصنع، وقال انه دمر «كل الطائرات التي كانت تحلق» في منطقة كييف و«صاروخين من طراز كاليبر».



وقالت الإدارة العسكرية في العاصمة إن شظايا تناثرت على خمسة أحياء، مما أدى الى نقل شابة تبلغ من العمر 19 عاما وشابا في الـ 23 من العمر إلى المستشفى.



قال سيرغي بوبكو المسؤول عن الإدارة العسكرية في كييف إن شخصين أصيبا في منطقة دارنيتسكي «نتيجة تساقط حطام».



وأعلنت السلطات أن أشخاصا عدة أصيبوا جراء تناثر الشظايا على عدة أحياء في العاصمة.



إلى ذلك، وبعد انتقاده قادة حلف شمال الأطلسي «الناتو» قبل قمتهم لعدم وضع جدول زمني لانضمام أوكرانيا الى هذه المنظمة، حرص الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على التخفيف من حدة خطابه عقب القمة، موجها كلمة شكر على «المساعدة الضخمة» التي تلقتها أوكرانيا. كذلك، عززت أستراليا دعمها لكييف على هامش القمة وتعهدت بإرسال 30 عربة مشاة مدرعة من طراز بوشماستر.