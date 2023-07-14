حوار - ناهد إمام



أكد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة م. أحمد علي، أنه طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، فإن تقنين الأوضاع يعد «ملف دولة» ويأتي على قمة أولويات عمله بالجهاز.



وقال أحمد علي في تصريح خاص لـ «الأنباء»، انه تجرى حاليا عمليات التقنين وتوفيق أوضاع الأراضي الواقعة داخل نطاق مدينة العبور الجديدة للمواطنين المتقدمين بطلبات للتوفيق، من خلال تجهيز مركز خدمة مواطنين خاص، لاستقبال المواطنين وتسهيل العمل وتحصيل المبالغ المستحقة على أراضي التقنين.



وأشار إلى أنه تم تحديد قيمة علاوة تغيير النشاط من زراعي إلى سكني شاملة تكاليف المرافق في حالة سداد كامل القيمة، بسعر المتر 960 جنيها للمساحة حتى 300 متر مربع، ويرتفع السعر إلى 1120 جنيها للمساحة حتى 500 متر مربع، ويصل سعر المتر إلى 1400جنيه للمساحة حتى 1000 متر مربع.



وقال علي انه في حال التقسيط على 3 سنوات وسداد 25% مقدما، أو التقسيط على 7 سنوات وسداد 15% فقط مقدما، يصل سعر المتر إلى 1200 جنيه بالنسبة للمساحة الأولى حتى 300 متر، ويرتفع السعر إلى 1400 جنيه بالنسبة للمساحة التالية حتى 500 متر، ويبلغ السعر 1750 جنيها للمساحة حتى 1000 متر مربع.



وأوضح أن السعر ينخفض كلما كبرت المساحة بعد المساحات السابقة، حيث يبلغ السعر 1200 جنيه للسداد الكامل للمساحة أكبر من 100 متر مربع إلى مساحة فدان واحد، وفي حال التقسيط بإحدى الطريقتين السابقتين يبلغ السعر 1500 جنيه، وبالنسبة للمساحة من فدان إلى 5 أفدنة يبلغ السعر 1120 جنيه للسداد الكامل، والتقسيط 1400 جنيه، كما يواصل السعر الانخفاض للمساحة من 5 أفدنة إلى 20 فدانا ويبلغ 1040 جنيها وسعر التقسيط 1300 جنيه. ويواصل السعر في التراجع حتى المساحة أكبر من 5 آلاف فدان يبلغ السعر 760 جنيها السداد الكامل ومبلغ 950 جنيها للتقسيط.



وأضاف رئيس الجهاز أنه تتم إضافة 100 جنيه على كل متر لعقود الإيجار وفقا لتوجيهات د.عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق.



وحول مشروع بيت الوطن، أشار علي إلى وجود محور خاص لقطع أراضي العاملين بالخارج بالمدينة يصل إلى 460 قطعة، وتجرى حاليا الخطوات التنفيذية للانتهاء من كل المرافق والبنية التحتية الخاصة بالمشروع.



وأشار إلى أن مدينة العبور الجديدة تعد فرصة استثمارية كبيرة للمستثمرين المصريين في الداخل والخارج وأصحاب الشركات العقارية، وذلك لموقعها المتميز وقربها من العاصمة الإدارية الجديدة والعبور القديمة والشروق والقاهرة، فضلا عن كونها واحدة من المدن الجديدة الواعدة وذات مستقبل استثماري جيد.



وحول مخطط المدينة، أوضح أن مساحتها تبلغ نحو 58.914 فدانا، وتنقسم إلى مناطق سكنية، خدمية، ترفيهية، ومناطق زراعية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص نحو 2.9 مليار جنيه للأعمال الخاصة بالبنية التحتية وتنمية المدينة.