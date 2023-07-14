من عروض «شاهد» الجديدة في الدراما الخليجية، مسلسل «ماما غنيمة» المعروض حاليا على شاشتها ويرصد مباراة بين ثلاث أخوات من ثلاث جنسيات عربية مختلفة على الفوز بثروة جدتهن غنيمة التي وجهت لهن دعوة لتمضية سنة كاملة معها في المنزل لتختار بعدها الشابة التي تستحق الثروة، وذلك ضمن الدراما الاجتماعية الخليجية «ماما غنيمة» من تأليف علياء الكاظمي وإخراج عبدالرحمن علي السلمان وإنتاج إيغيل فيلمز.



تتوزع البطولة بين الممثلة القديرة أسمهان توفيق، والممثلات الشابات ليالي دهراب، ريم سامي، في فؤاد، ومعهن ياسة، عبدالعزيز أحمد، أحمد العوضي، فاطمة الدمخي وبمشاركة عبدالله عبد الرضا ومنصور البلوشي.



ترصد أحداث العمل قصة ماما غنيمة المرأة الثرية، التي تعيش وحيدة في بيت أشبه بالقصر، ولديها ثلاث حفيدات من ابنها فيصل الذي تزوج خلال حياته من ثلاث زوجات مختلفات إحداهن كويتية، والثانية مصرية، والثالثة سعودية وبعد وفاته، تقرر ماما غنيمة دعوة حفيداتها الثلاث للعيش معها لمدة عام على أن تختار خلال هذه الفترة واحدة منهن لتكتب باسمها هذا البيت الفخم وتمنحها كل ثروتها.



في هذا البيت تتعرف الجدة على حفيداتها عن قرب في حين تتنافس الحفيدات على كسب ود الجدة ونيل إعجابها والتنافس على الحصول على البيت والثروة ضمن إطار كوميدي خفيف، كما تتعرف الأخوات على بعضهن البعض لأنهن لم يعشن معا في السابق.