هادي العنزي



هنأ الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) ممثلا برئيس مجلس الإدارة هامين نيانغ، والسكرتير العام اندرياس زاكليس، رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ضاري برجس، والأمين العام للاتحاد ثامر الشنفا، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد «السلة» على انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للاتحاد، التي عقدت في 3 يوليو الجاري، للدورة الانتخابية 2023 - 2024، وجاء ذلك ردا على الكتاب المرسل من قبل اتحاد السلة بتاريخ 5 يوليو الجاري، والمتضمن إخطار الاتحاد الدولي باجتماع الجمعية العمومية، والنتائج التفصيلية لانتخابات مجلس الإدارة. وأمل الاتحاد الدولي في كتابه المرسل بتاريخ 11 يوليو، التوفيق والنجاح لمجلس إدارة الاتحاد الكويتي في الفترة المقبلة، ومزيدا من التعاون الثنائي المشترك بين الاتحادين.



من جانبه، أكد ضاري برجس أن تهنئة الاتحاد الدولي جاءت تأكيدا على سلامة الإجراءات القانونية لاجتماع الجمعية العمومية الأخير، بما يتوافق مع النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لكرة السلة، وصحيح اللوائح العامة، واللوائح الداخلية للاتحاد الدولي، وسنعمل على تفعيل أطر التعاون مع الاتحاد الدولي بما يعزز الثقة المتبادلة. وأشاد برجس بدعم الجمعية العمومية للاتحاد، وقال: «نجدد تقديرنا واعتزازنا بثقة الجمعية العمومية للاتحاد، ونأمل أن يسهم مجلس الإدارة المنتخب في الأخذ بيد كرة السلة الكويتية، وتطويرها، بالتعاون مع جميع الأندية الأعضاء».