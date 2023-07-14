يعقوب العوضي



جددت إدارة النادي العربي ثقتها برئيس الجهاز الإداري للعبة كرة اليد علي آتش للموسم الثاني تواليا. وأكد آتش أن نية الانسحاب من بعض بطولات المراحل السنية موجودة في ظل الصعوبات التي تواجهها اللعبة في تنفيذ التدريبات اليومية بدون وجود صالة تدريب، مضيفا أن الهيئة العامة للرياضة تأخرت في تسليم صالة عبدالعزيز الخطيب والمخصصة لكرة اليد وعليه فإن الانسحاب من المراحل السنية وارد. الى ذلك، ضمت الإدارة المدرب التونسي شوقي العابد ضمن الجهاز الفني للفريق الأول ليكون مساعدا مدربا للمدرب الوطني د.أحمد فولاذ. ويتمتع شوقي بخبرة طويلة في الملاعب الكويتية، حيث ساهم في تدريب عدد من فرق المراحل السنية في عدة أندية محلية مختلفة كما قاد القادسية في فترة انتقالية.



وفي السياق ذاته، تعاقدت إدارة النادي مع المدرب المصري بلال البدري لقيادة فريق الأشبال تحت 13 سنة، حيث يحفل سجل البدري بالإنجازات، فقد درب فرق المراحل السنية في برقان والنصر والفحيحيل وحقق نتائج إيجابية.