واصلت النجمة التونسية أنس جابر مشوارها في بطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الاربع الكبرى بنجاح، وذلك بعد أن تمكنت من التأهل إلى المباراة النهائية للسنة الثانية على التوالي، وذلك على حساب المصنفة الثانية البيلاروسية سابالينكا وفوزها عليها بمجموعتين لمجموعة في الدور نصف النهائي.



وكانت انس قد وصلت الى الدور نصف النهائي بعد فوزها على الكازاخية ريباكينا «حاملة اللقب»، وثأرها منها، حيث توجت الكازاخية باللقب في نسخة العام الماضي على حساب أنس.



وستلتقي أنس في النهائي مع التشيكية ماركيتا فوندروشوفا غير المصنفة والتي فازت على الأوكرانية ايلينا سفيتولينا 6-3 و6-3، وهي المرة الأولى التي تبلغ لاعبة غير مصنفة نهائي ويمبلدون منذ 60 عاما، لتخوض ثاني مباراة نهائية في البطولات الكبرى بعد أن حلت وصيفة في رولان غاروس 2019.



إلى ذلك، بلغ المصنف الإسباني كارلوس ألكاراز نصف نهائي البطولة، وسيواجه اليوم الروسي دانييل مدفيديف الثالث في مباراة بين لاعبين يصلان الى هذا الدور لأول مرة في البطولة.



وفي المباراة الثانية، سيلتقي حامل اللقب في آخر 4 نسخ الصربي نوفاك ديوكوفيتش مع الإيطالي جانيك سينر.



وواصل ألكاراز مشواره الأفضل في البطولة بعدما نجح في التأهل الى نصف النهائي بفوزه على الدنماركي هولغر رونه السادس بثلاث مجموعات 7-6 (7-3) و6-4 و6-4 في ساعتين و20 دقيقة في أول لقاء بين لاعبين تحت 21 عاما في ربع نهائي البطولة الإنجليزية خلال عصر الاحتراف (منذ 1968).



وبات ألكاراز بذلك أصغر لاعب يصل نصف نهائي البطولة منذ الصربي نوفاك ديوكوفيتش عام 2007 (20 عاما أيضا لكنه كان أصغر من الإسباني بـ17 يوما).



وعلى غرار مدفيديف الذي لم يذهب سابقا أبعد من الدور الرابع، يعتبر الوصول الى دور الأربعة أفضل نتيجة لألكاراز بعدما انتهى مشواره عند الدورين الثاني والرابع العامين الماضيين.