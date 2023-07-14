فجر منتخب بنما مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء الولايات المتحدة المضيفة،، من الدور نصف النهائي لكأس الكونكاكاف الذهبية لكرة القدم بركلات الترجيح 5-4 في سان دييغو ليضرب موعدا في النهائي مع المكسيك الفائزة على جامايكا 3-0.



وأخفق المنتخب الأميركي، الذي شارك من دون لاعبيه المحترفين في أوروبا، في حجز مكان له في النهائي للمرة الثانية فقط منذ العام 2003. وودّع أصحاب الأرض المسابقة بعد الخسارة بركلات الترجيح اثر انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 1-1.



وعبر مدرب بنما توماس كريستيانسن عن سعادته «بلوغ هذا النهائي هو حلم لكل بنمي. كان علينا مواجهة المعاناة للحصول على هذا الفوز لكنه الطريقة الافضل للاستمتاع به». وانتزعت بنما التقدم في الدقيقة التاسعة من الوقت الإضافي عن طريق إيفان اندرسون، لكن بعد ست دقائق تمكن الأميركيون من معادلة النتيجة عبر جيسوس فيريرا من تسديدة طائرة.



واعتبر بي جي كالاهان مدرب الولايات المتحدة المؤقت، الذي سيحل مكانه الآن غريغ برهالتر، انه «على الرغم من الهزيمة، اكتسب فريقه الشاب خبرة قيمة في البطولة».



وتابع «ما قلته للرجال هو أنني فخور جدا بهم. أنا فخور جدا بأنهم متكاتفون معا، واستمروا في الاستجابة للشدائد».



وأضاف «سنشعر بالألم في الفترة القصيرة القادمة، لكنني أؤمن حقا على المدى الطويل بأننا اكتسبنا الكثير من اللاعبين أصحاب الخبرة، وسيؤتي ثماره لنا في المستقبل».



من جهة أخرى، سيدخل المنتخب المكسيكي إلى المواجهة النهائية وهو المرشح الأوفر حظا ضد منتخب بنما الذي لم يسبق له الفوز باللقب، لكنه سبق ان بلغ النهائي في محطتين سابقتين عامي 2005 و2013 وخسرهما آنذاك امام الولايات المتحدة نفسها.



ولم يواجه المنتخب المكسيكي مشاكل جمة لتخطي عقبة جامايكا، وتناوب على تسجيل الاهداف الثلاثة كل من هنري مارتن (2) ولويس تشافيز (30) وروبرتو ألفارادو (90+2).



هذا، وستقام المباراة النهائية في 16 الشهر الجاري.