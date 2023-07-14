أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أنها سترسل الدعوات إلى 203 لجان أولمبية وطنية للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 في 26 يوليو الحالي، باستثناء روسيا وبيلاروس غير المدرجتين راهنا على القائمة.



وقالت اللجنة إن توصياتها الحالية للاتحادات الدولية ومنظمي الأحداث الرياضية الدولية بشأن مشاركة الرياضيين بجواز سفر روسي أو بيلاروسي في المسابقات الدولية «لا تتعلق بمشاركة الرياضيين وطواقمهم الحاملين جواز سفر روسي أو بيلاروسي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 أو الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو وكورتينا 2026».



وأضافت اللجنة: «ستتخذ اللجنة الأولمبية الدولية هذا القرار في الوقت المناسب، وفقا لتقييمها الكامل، ومن دون التقيد بنتائج التصفيات السابقة المؤهلة للأولمبياد».



وتابعت «سيتم إرسال الدعوات إلى 203 من اللجان الاولمبية الوطنية في 26 يوليو 2023. للأسباب المذكورة، وستستثنى لجنتا روسيا وبيلاروس، بالإضافة إلى لجنة غواتيمالا الموقوفة حاليا».