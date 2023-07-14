بيروت - أحمد عز الدين:



أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري على وجوب أن تشمل أي خطة للتعافي الاقتصادي والمالي حفظ حقوق كل المودعين كاملة وتحديدا ودائع المغتربين اللبنانيين.



وقال رئيس المجلس خلال ترؤسه اجتماعا للقطاع الاغترابي في حركة «أمل»: منذ بداية الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة كان موقف الحركة ولايزال هو هو، ان ودائع الناس وأموالهم في المصارف هي من المقدسات ولن نقبل المساس بها تحت أي عنوان من العناوين.



ونوه بالدعم والمؤازرة التي قدمها ويقدمها الاغتراب اللبناني للبنان المقيم قائلا: هو دعم لا يقاس بالشكر والامتنان فقط إنما هو أمانة في أعناقنا الى يوم الدين.



وأكد رئيس المجلس على وجوب مقاربة ملف الاغتراب اللبناني كقيمة إنسانية وثقافية وليس كقيمة مالية واقتصادية فحسب، مشددا أمام الكادرات الإغترابية الحركية على ضرورة الالتزام واحترام القوانين والأنظمة في الدول التي تستضيف وتحتضن اللبنانيين في جميع قارات العالم.