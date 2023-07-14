دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك نقابات العاملين في القطاع العام، إلى إنهاء الإضرابات عن العمل والقبول بالزيادات في الأجور التي وافقت عليها حكومته، في اليوم الأول من إضراب للأطباء مدته غير مسبوقة.



وأكد سوناك، الذي وافقت حكومته على زيادات في الأجور تتراوح بين 5 و7% لملايين الموظفين، أن ذلك هو «العرض النهائي».



وقال «لن يكون هناك مزيد من النقاشات حول الأجور. لن نتفاوض مرة أخرى. لن يغير أي إضراب قرارنا».



وتنص الزيادات المعلنة على 6.5% للمعلمين، و7% للشرطة، و6% لبعض أطباء المستشفيات الذين بدؤوا الخميس إضرابا لمدة خمسة أيام، و5% للجيش.



وأعلنت نقابات المعلمين في بيان مشترك تعليق إضراباتها المقبلة، الأمر الذي رحب به سوناك.



واستبعد رئيس الوزراء الاقتراض أو زيادة الضرائب لتمويل هذه الزيادات، وتحدث عن «إعادة ترتيب الأولويات» في الإنفاق العام.



وأعلن رفع تكلفة التأشيرات وزيادة المبلغ الذي يدفعه المهاجرون للاستفادة من نظام الصحة العامة، ما سيجعل من الممكن كسب مليار جنيه إسترليني، على حد قوله.



ودعا ريشي سوناك إلى وقف إضراب «الأطباء المبتدئين» الذين بدأوا إضرابا جديدا يستمر حتى الثلاثاء المقبل.



وهذه هي أطول تعبئة متواصلة في تاريخ جهاز «خدمات الصحة الوطنية» (ان اتش اس) البريطاني الذي احتفى قبل فترة قصيرة بمرور 75 عاما على تأسيسه، حسب نقابة «الجمعية الطبية البريطانية» (بي ام ايه).



ويمثل «الأطباء المبتدئون» في المملكة المتحدة نحو نصف أطباء المستشفيات، بدءا من الأطباء الشباب الذين تخرجوا للتو من الجامعة إلى الممارسين الذين لديهم أكثر من ثماني سنوات من الخبرة، وقد ضاعفوا إضراباتهم في الأشهر الأخيرة مما أدى إلى تأجيل عدد كبير من المواعيد غير العاجلة.