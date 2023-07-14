نفى مصدر أمني صحة مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية المتضمن شكوى إحدى السيدات حول إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على نجلها دون وجه حق.



وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم وسبق تداوله في شهر فبراير 2022، حيث ان المذكور كان محبوسا بقرار من النيابة العامة على ذمة إحدى القضايا وتم الإفراج عنه في شهر ابريل 2022.



وشدد المصدر الأمني على أن ذلك يأتي ضمن الحملة الممنهجة للجماعة الإرهابية لإعادة نشر الأكاذيب المختلقة والأخبار القديمة في ظل حالة الإفلاس التي تمر بها الجماعة وفقدانها مصداقيتها أمام الرأي العام.