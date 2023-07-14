تعديل الهيكل التنظيمي لـ «الديوان» باستقلالية «مراقبي التوظف» وفصله عن «القانونية».. وبدل نوبة لشاغلي «الإشرافية»

إصدار دفعات جديدة من المرشحين للعمل بالجهات الحكومية بعد إبلاغ 3631 مواطناً بمراجعة الجهات المرشحين لها

مريم بندق



في قرار يحقق العدالة والمساواة بين الموظفين مستوفي شروط الترقية لجميع الوظائف الإشرافية، أصدر مجلس الخدمة المدنية قرارا بوقف الاستثناء من شروط الترقية لشغل جميع الوظائف الإشرافية، تم ذلك في اجتماع المجلس الأول بعد تشكيل الحكومة الجديدة، والذي عقد أول من أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء و«الأمة» ورئيس المجلس بالإنابة عيسى الكندري.

وقرر المجلس الموافقة على تعديل الهيكل التنظيمي لديوان الخدمة المدنية، والذي يتضمن استقلالية قطاع مراقبي شؤون التوظف وفصله عن قطاع الشؤون القانونية واعتبار «شؤون التوظف» قطاعا مستقلا يمارس دوره الرقابي وفق اختصاصات وقرارات مجلس الخدمة المدنية.

أعلن ذلك رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان، لافتا إلى أن المجلس وافق على منح بدل نوبة لشاغلي الوظائف الإشرافية في بعض الجهات الحكومية.

وقال د.الربيعان: ولضمان تحقيق طموح الموظف الكويتي في استكمال تعليمه وضمان التزامه في العمل فيما يتعلق بنظام الحضور والانصراف، قرر المجلس السماح للموظف الكويتي بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل الكويت.

واختتم تصريحه بالإشارة إلى أنه تم خلال الاجتماع بحث العديد من المواضيع الأخرى ذات العلاقة بالخدمة المدنية.

هذا، ورشح ديوان الخدمة المدنية‬ 3631 مواطنا للعمل لدى الجهات الحكومية، وعليهم مراجعة جهات العمل المرشحين لها مباشرة.

وأكد الديوان أنه مستمر في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين للعمل.

مجلس الخدمة المدنية : منح بدل نوبة لشاغلي الوظائف الإشرافية في بعض الجهات الحكومية

فصل قطاع مراقبي شؤون التوظف عن "القانونية "واعتباره قطاعا مستقلا يمارس دوره الرقابي وفق اختصاصات وقرارات "الخدمة المدنية"

السماح للموظف الكويتي بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل الكويت بما يضمن تحقيق طموحه في استكمال تعليمه وضمان التزامه في العمل

عقد مجلس الخدمة المدنية اجتماعا مساء اليوم الاربعاء في قصر السيف برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة عيسى الكندري.

وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان عقب الاجتماع انه تعزيزا لدور الرقابة الادارية وضمان حسن الالتزام بتنفيذ أحكام وقرارات الخدمة المدنية من قبل كافة الوزارات والجهات الحكومية، قرر مجلس الخدمة المدنية الموافقة على تعديل الهيكل التنظيمي لديوان الخدمة المدنية والذي يتضمن فصل قطاع مراقبي شؤون التوظف عن قطاع الشؤون القانونية واعتبار قطاع مراقبي شؤون التوظف قطاعا مستقلا يمارس دوره الرقابي وفق اختصاصات وقرارات مجلس الخدمة المدنية.

وأضاف د. الربيعان أن مجلس الخدمة المدنية قرر الموافقة على منح بدل نوبة لشاغلي الوظائف الاشرافية في بعض الجهات الحكومية.

وأشار الى ان مجلس الخدمة المدنية قرر السماح للموظف الكويتي بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل دولة الكويت بما يضمن تحقيق طموح الموظف الكويتي في استكمال تعليمه وضمان التزامه في العمل فيما يتعلق بنظام الحضور والانصراف.

وأوضح انه تم خلال الاجتماع بحث العديد من المواضيع الاخرى ذات العلاقة بالخدمة المدنية.

وقف الاستثناء من شروط الترقية لشغل جميع الوظائف الإشرافية

قرر مجلس الخدمة المدنية وقف الاستثناء من شروط الترقية لشغل جميع الوظائف الإشرافية .

وذلك حسب البيان الرسمي التالي :















" الديوان" يرشح 3631 مواطناً للتوظيف الحكومي وعليهم مراجعة الجهة المرشحين لها مباشرة

أعلن ديوان الخدمة المدنية‬ ترشيح 3631 مواطناً للعمل لدى الجهات الحكومية و عليهم مراجعة جهة العمل المرشحين لها مباشرة.

وأكد الديوان أنه مستمر في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين للعمل وذلك حسب البيان التالي: