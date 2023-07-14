أطلق حاكم ولاية فلوريدا الأميركية والمرشح الرئاسي رون ديسانتيس تحديا جديدا ودعا منافسه الأقوى في السباق الى البيت الأبيض الرئيس السابق دونالد ترامب للمشاركة في المناظرة الرئاسية الأولى للحزب الجمهوري، قائلا «إنه يجب عليه القيام بذلك».



وقال ديسانتيس في مقابلة مع صحيفة «ذا هيل» الأميركية: «لا أحد يستحق هذا الترشيح. على كل شخص أن يكسب ترشيح الحزب، والمشاركة في المناظرات. إنها أجزاء مهمة من العملية»، مشددا على أن «كل مرشح يحتاج إلى الخضوع للاختبار، وأعتقد أنه (ترامب) يحتاج إلى التقدم والقيام بذلك».



ورد المتحدث باسم حملة ترامب الانتخابية ستيفن تشيونغ على ديسانتيس، قائلا إن حاكم فلوريدا «يجب أن يركز على حملته الفاشلة المليئة بالصراع الداخلي بين أقرب مؤيديه، بدلا من إثارة نوبة غضب لأنه يخسر بشدة». وهاجم ديسانتيس خصمه السياسي ترامب قائلا إنه «فشل في الوفاء بوعوده خلال فترة رئاسته، لذلك يجب أن يشارك في المناظرة، ويجب أن يشارك في كل الأحداث ويرى ما إذا كان يستحق الحصول على ترشيح الحزب». ومن المقرر أن يكون ديسانتيس من بين عدد من المرشحين الجمهوريين الذين سينضمون إلى منتدى في ولاية أيوا، فيما أشارت حملة ترامب إلى عدم مشاركة الأخير بسبب «تضارب في



المواعيد».