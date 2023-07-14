شاركت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الاجتماع الثلاثين للجنة الدائمة من المختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بمدينة الرياض في مقر الأمانة العامة.



وقد حضر الاجتماع وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د. بدر المطيري ود. عبدالسلام الفيلكاوي ومراقب إدارة مكتب الوكيل عيد الشمري.



وقد بحثت اللجنة الدائمة من المختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عددا من أوراق العمل التي تقدمت بها دول مجلس التعاون، ومن أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها الورقة المقدمة من الكويت حول حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية، وكانت بالتنسيق مع مملكة البحرين.



وقد عرض في هذا الاجتماع عدة أوراق منها تبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي بين الدول الأعضاء، وإقامة ملتقى يعنى بإبراز الصورة الحقيقية للإسلام، ومواجهة حملات الكراهية والتعصب والطائفية، ورؤية إسلامية حول مكافحة التغير المناخي وحماية البيئة، ومقترح آلية للتعاون بين وزارات وهيئات الأوقاف الشؤون الإسلامية والدينية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الأوقاف، ومركز الدراسات والبحوث العلمية في مجال الوقفي.



ثم تقدم وكيل وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية د. بدر المطيري بمشروع جديد تحت بند ما يستجد من أعمال، وهو المقرأة الإلكترونية الخليجية لحفظ القرآن الكريم وتعليم تلاوته.