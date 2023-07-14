يتجه الممثلون في هوليوود إلى الإضراب بعدما فشلت المفاوضات بين الاستديوهات الأميركية الكبرى ونقابة الممثلين التي وصفت مقترحات شركات الإنتاج فيما يخص الرواتب بالـ«مهينة».



وقالت نقابة الممثلين «بعد أكثر من أربعة أسابيع من المفاوضات»، انتهى العمل بالاتفاق السابق منتصف ليل الأربعاء من دون التوصل إلى أي اتفاق جديد.



وقالت نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية، إن مفاوضيها أوصوا بالإجماع بتنظيم إضراب بعد أن فشلت المحادثات في التوصل إلى اتفاق، فمواقف النقابة بعيدة جدا عن تلك التي يعبر عنها تحالف منتجي الأعمال السينمائية والتلفزيونية (AMPTP) الذي يضم استوديوهات بارزة بينها «ديزني» و«ان بي سي يونيفرسال» و«براماونت» و«وارنر براذرز ديسكفري» و«سوني» ومنصات رقمية أبرزها «نتفليكس» و«أمازون» و«آبل». وأشارت نقابة الممثلين التي تنوب عن 160 ألف ممثل وعامل في التلفزيون والسينما، في بيان، إلى أن «ردود تحالف منتجي الأعمال السينمائية والتلفزيونية على أبرز مقترحات النقابة مهينة ولا تحترم ما أنجزناه لهذا القطاع»، مضيفة «لقد رفض أرباب العمل التطرق بشكل هادف إلى بعض القضايا، فيما أظهروا تجاهلا تجاهنا في مسائل أخرى». ويطالب الممثلون وكتاب السيناريو بالحصول على رواتب أفضل في ظل التضخم المسجل وضمانات في حال تضرر عملهم نتيجة اللجوء إلى برامج الذكاء الاصطناعي.