القاهرة - هالة عمران

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من معلومات بشأن إصدار قرار بإلغاء كافة البطاقات التموينية واستبدالها بـ «الكارت الموحد» بدءا من أول أغسطس المقبل، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء كافة البطاقات التموينية واستبدالها بـ «الكارت الموحد» بدءا من أول أغسطس المقبل، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددة على استمرار العمل بالبطاقات التموينية دون إلغاء، مع انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم من خلالها عبر مختلف المنافذ التموينية، موضحة أنه سيتم تطبيق منظومة «الكارت الموحد» بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد فور انتهاء التجارب الفنية، لاستخدامه في صرف المقررات التموينية والخبز، إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد، بحيث يمكن للمواطن صرف مستحقاته من خلالهما، مشيرة إلى أن الكارت الموحد يستهدف تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تشمل خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل، وخدمات البريد كمرحلة أولى، على أن يشمل الكارت تقديم باقي الخدمات من صرف المعاشات، واستخدامه في المواصلات، والبنوك وغيرها من خدمات المدفوعات الإلكترونية في المراحل المقبلة.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم اختيار محافظة بورسعيد لإطلاق تجربة الكارت الموحد بسبب الانتهاء من تطبيق التحول الرقمي بها وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، ويمكن للمواطن الحصول على «الكارت الموحد» من خلال فتح حساب شخصي في هيئة البريد المصري، ثم يقوم بتحميل البيانات الأولية له، كبيانات بطاقة الرقم القومي، ورقم المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، ويتم إصدار ذلك الكارت مجانا للمواطن من خلال مكاتب البريد.