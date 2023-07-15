المحرر الأمني

قام مدير الإدارة العامة للجمارك بالإنابة عبدالله عادل الشرهان ونائب المدير العام لشؤون المنافذ الجمركية أسامة خليل الشامي بزيارة تفقدية إلى جمارك الموانئ الجنوبية-ميناء الشعيبة، واطلعا على سير العمل في مراقبة التفتيش والاستيداع، كما اطلع مدير عام الجمارك على مقترحات وطلبات الموظفين واحتياجاتهم.



وقام مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة ونائب المدير العام لشؤون المنافذ الجمركية بزيارة إلى إدارة جمرك النويصيب، حيث اطلع على سير العمل بالمنفذ، وأعطى توجيهاته بتسهيل الإجراءات بما يخدم المسافرين المغادرين والقادمين إلى البلاد، والتشديد كذلك على إجراءات التفتيش للمحافظة على أمن البلاد.



وأفاد المدير العام بأن التعاون مع جميع الجهات في كل المنافذ البرية والبحرية والجوية هو شعار المرحلة القادمة، حيث يؤدي إلى النجاح في حفظ أمن البلاد وتسهيل إجراءات المسافرين والقادمين.



وفي الختام، شكر مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة إدارة الموانئ الجنوبية- ميناء الشعيبة وإدارة جمرك النويصيب وجميع العاملين على الجهود المبذولة وحثهم على التعاون المثمر مع الجهات الأخرى لتسهيل العمل.