دعا رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية بدر المطر المواطنين والمقيمين إلى توافر جميع اشتراطات السلامة المرورية مع ارتفاع درجات الحرارة وتوخي الحذر، مشددا على أهمية فحص السيارة بشكل تام وتغيير قطع الغيار المستهلكة وخصوصا الاطارات والكوابح، لاسيما اخذ اكبر قدر ممكن من الراحة ليتمكن قائد السيارة من الوصول بسلامة الله الى وجهته.



ودعا المطر في تصريح صحافي إلى اتباع الارشادات الوقائية وأهمها إخلاء السيارات من المواد الغازية، والقداحات والعطورات وبطاريات الاجهزة بشكل عام، مع فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط «تنسيم»، فضلا عن تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية وعدم ملء الخزان بالكامل، وعدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.



وذكر ان فترة الصيف تشهد اكبر معدلات للحوادث المرورية وخصوصا على الطرق السريعة، مشيرا إلى أن الكويت - بحسب الإحصاءات الرسمية - تعاني من وفاة نحو 200 مواطن وإصابة 6 آلاف سنويا جراء حوادث الطرق.



وطالب أولياء الأمور بعدم ترك الأطفال وكبار السن داخل الحافلات أو المركبات، خصوصا خلال فترة الصيف، إذ ترتفع الحرارة بداخلها إلى 70 درجة مئوية إذا استمرت تحت أشعة الشمس لأكثر من نصف ساعة، بما يؤدي إلى اختناق ووفاة من بداخلها لا قدر الله، بسبب الاحتباس الحراري وحرارة الجو التي تنتج غاز ثاني أكسيد الكربون داخل المركبة، إضافة إلى تسرب بعض الغازات السامة من المقاعد.