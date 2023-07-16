بشرى شعبان



أكدت مديرة ادارة العلاقات العامة والاعلام في الهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد ان الهيئة تعمل على تنفيذ قرار حظر العمل خلال وقت الظهيرة في فصل الصيف منذ صدور القرار عام 2015. وقالت المزيد، في لقاء مع «الأنباء»، ان الهدف من القرار حماية العمال وتأمين سلامتهم من أخطار الإجهاد الحراري وضربات الشمس للحد من الحوادث واصابات العمل، مشيرة الى التدرج في الإجراءات العقابية للمخالفين لتبدأ من توجيه انذار بتلافي المخالفة وتصل الى وضع رمز ايقاف على الملف واحالته الى ادارة التحقيقات لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وفيما يلي التفاصيل: في البداية، متى صدر قرار ايقاف العمل خلال وقت الظهيرة وما الهدف منه؟



٭ أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة القرار الإداري رقم 535/2015 بشأن حظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة خلال أوقات الظهيرة والذي يشمل جميع الاعمال الخارجية التي تتطلب التواجد تحت اشعة الشمس، ويهدف القرار إلى حماية العمال وتأمين سلامتهم من أخطار الإجهاد الحراري وضربات الشمس للحد من الحوادث واصابات العمل وأمراض المهنة، وتعتبر «القوى العاملة» الجهة الرسمية المسؤولة في الكويت عن حقوق العاملين في القطاع الأهلي وتعمل على تطبيق القرارات والاتفاقيات الدولية الخاصة بسلامتهم، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر ومن اشدها المخاطر الطبيعية.



ما الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد مخالفي القرار؟



٭ في اول زيارة يقوم المفتش بتسجيل اخطار بتلافي المخالفة وتتم إعادة التفتيش على الموقع خلال يومي عمل، وفي حال الاستمرار بالمخالفة يتم وضع رمز إيقاف على ملف الشركة ويحال المخالف إلى الإدارة العامة للتحقيقات لاتخاذ الإجراء اللازم، وتسجل المخالفة بعدد العمالة المتواجدة في الموقع المخالف.



هل هناك إعادة نظر سنوية في القرار من ناحية الفترة الزمنية ومواعيد الحظر؟



٭ القرار يطبق اعتبارا من أول يونيو حتى نهاية أغسطس حماية للعمال من ذروة الحرارة، منذ الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الرابعة عصرا.



ماذا عن تنظيم الجولات الميدانية لمتابعة تنفيذ القرار؟



٭ خصصت الهيئة العامة للقوى العاملة مجموعة من مفتشي المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية للقيام بجولات ميدانية منظمة موزعة على محافظات الكويت الست لمتابعة مدى التزام الشركات والعمال بأوقات العمل المسموح بها.



حدثينا عن دور «العلاقات العامة» في التوعية بقرار حظر العمل خلال الظهيرة؟



٭ «الكويت بلد الإنسانية»، وقرار حظر العمل أوقات الظهيرة يتوافق مع قيم مجتمعنا وديننا ويعبر عن وعي اصحاب العمل بأهمية القرار الحظر الذي يعمل على تنظيم ساعات العمل حرصا على صحة العامل وجودة العمل. ونظمت ادارة العلاقات العامة ومنذ بداية تنفيذ القرار حملة توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة لحث اصحاب الاعمال والعمال على الالتزام بالقرار حفاظا على السلامة العامة وعدم تعرض أصحاب الاعمال للمسألة القانونية.



هل سبق وحدث أي أذى للعمال بسبب الإجهاد الحراري؟



٭ طبعا، هناك حالات الإجهاد الحراري، وهي حالات يفشل فيها الجسم بالاحتفاظ بدرجة حرارته الطبيعية بسبب بذله مجهود بدني في درجات الحرارة المرتفعة مما يؤدي الى خلل بالجسم والعديد من المشاكل الصحية وضربات الشمس والاغماء، وهذا قد يؤدي الى الوفاة.